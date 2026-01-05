Rynek AI w obliczu ryzyka. "Potrzebna jest szpilka, która przebije bańkę"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Globalne rynki akcji rozpoczęły 2026 rok na wysokich poziomach, korzystając z entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji. W Stanach Zjednoczonych indeksy giełdowe zanotowały w 2025 roku dwucyfrowe wzrosty i osiągnęły rekordowe poziomy, a siedem największych grup technologicznych odpowiadało za połowę całkowitych zysków rynkowych. Równolegle rekordy biły także giełdy w Europie i Azji.

Wzrost i inflacja w centrum uwagi inwestorów

Oczekiwania dalszych obniżek stóp procentowych wsparły również rynek obligacji. Amerykańskie obligacje skarbowe przyniosły inwestorom najlepszy roczny wynik od pięciu lat, gdy inflacja osłabła, choć nadal utrzymuje się powyżej średniego celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2 proc.

W 2026 roku globalny wzrost gospodarczy ma zostać ponownie pobudzony przez fale rządowych programów stymulacyjnych w USA, Europie i Japonii, a także przez dalszy rozwój sztucznej inteligencji. To właśnie ta kombinacja skłania zarządzających aktywami do przygotowań na ponowne przyspieszenie inflacji.

Koniec taniego pieniądza i zagrożenie dla technologii

Rosnąca inflacja może zmusić banki centralne do zakończenia cykli obniżek stóp procentowych, co ograniczyłoby napływ taniego kapitału na rynki zdominowane przez spółki technologiczne.

- Potrzebna jest szpilka, która przebije bańkę, i prawdopodobnie przyjdzie ona w postaci bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej - powiedział Trevor Greetham, dyrektor ds. multiaktywów w Royal London Asset Management. Dodał, że choć na razie utrzymuje ekspozycję na największe spółki technologiczne, nie zdziwiłby się, gdyby do końca 2026 roku inflacja gwałtownie wzrosła na całym świecie.

Według Greethama zaostrzenie polityki pieniężnej zmniejszyłoby apetyt inwestorów na spekulacyjne spółki technologiczne, podniosło koszty finansowania projektów AI oraz obniżyło zyski i wyceny firm z tego sektora.

OGLĄDAJ: prof. Aleksandra Przegalińska, dr Marek Troszyński, o. Paweł Gużyński