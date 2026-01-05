Logo TVN24
Tech

Rynek AI w obliczu ryzyka. "Potrzebna jest szpilka, która przebije bańkę"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Jak informuje Reuters, hossa napędzana sztuczną inteligencją na początku 2026 roku może przysłaniać jedno z największych zagrożeń dla rynków finansowych - ponowny wzrost inflacji, częściowo wywołany boomem inwestycyjnym w technologie AI. Inwestorzy ostrzegają, że ten czynnik może szybko zakończyć okres wysokich wzrostów.

Globalne rynki akcji rozpoczęły 2026 rok na wysokich poziomach, korzystając z entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji. W Stanach Zjednoczonych indeksy giełdowe zanotowały w 2025 roku dwucyfrowe wzrosty i osiągnęły rekordowe poziomy, a siedem największych grup technologicznych odpowiadało za połowę całkowitych zysków rynkowych. Równolegle rekordy biły także giełdy w Europie i Azji.

Wzrost i inflacja w centrum uwagi inwestorów

Oczekiwania dalszych obniżek stóp procentowych wsparły również rynek obligacji. Amerykańskie obligacje skarbowe przyniosły inwestorom najlepszy roczny wynik od pięciu lat, gdy inflacja osłabła, choć nadal utrzymuje się powyżej średniego celu Rezerwy Federalnej wynoszącego 2 proc.

W 2026 roku globalny wzrost gospodarczy ma zostać ponownie pobudzony przez fale rządowych programów stymulacyjnych w USA, Europie i Japonii, a także przez dalszy rozwój sztucznej inteligencji. To właśnie ta kombinacja skłania zarządzających aktywami do przygotowań na ponowne przyspieszenie inflacji.

Koniec taniego pieniądza i zagrożenie dla technologii

Rosnąca inflacja może zmusić banki centralne do zakończenia cykli obniżek stóp procentowych, co ograniczyłoby napływ taniego kapitału na rynki zdominowane przez spółki technologiczne.

- Potrzebna jest szpilka, która przebije bańkę, i prawdopodobnie przyjdzie ona w postaci bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej - powiedział Trevor Greetham, dyrektor ds. multiaktywów w Royal London Asset Management. Dodał, że choć na razie utrzymuje ekspozycję na największe spółki technologiczne, nie zdziwiłby się, gdyby do końca 2026 roku inflacja gwałtownie wzrosła na całym świecie.

Według Greethama zaostrzenie polityki pieniężnej zmniejszyłoby apetyt inwestorów na spekulacyjne spółki technologiczne, podniosło koszty finansowania projektów AI oraz obniżyło zyski i wyceny firm z tego sektora.

pc

Autorka/Autor: Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

TechnologiaAISztuczna inteligencja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica