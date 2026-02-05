Ponad 6 milionów złotych na grę z NCBR. CBA: projekt był fikcją

"2 lutego 2026 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali prezesa spółki, która otrzymała dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu dotyczącego mobilnej gry do nauki języka angielskiego w wirtualnym świecie" - napisało CBA w komunikacie. Zatrzymano również osobę, która miała pomagać prezesowi w przestępczym procederze.
Fikcyjna gra mobilna
Według ustaleń prokuratury, prezes spółki miał przedstawić nierzetelną dokumentację, aby uzyskać dofinansowanie, wprowadzając pracowników NCBR w błąd co do faktycznej zdolności firmy do realizacji projektu. Zgromadzone materiały dowodowe wskazują, że "realizacja projektu była pozorna", a spółka zawierała fikcyjne umowy zlecenia z osobami fizycznymi, by formalnie wykazać poniesione koszty.
W efekcie tych działań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło zostać doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 3 mln zł. Z kolei wartość całego projektu oszacowana została na ponad 6 mln zł.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.
CBA podkreśla, że "śledztwo ma charakter rozwojowy" i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.
Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: fadfebrian/Shutterstock