Tech

Ponad 6 milionów złotych na grę z NCBR. CBA: projekt był fikcją

shutterstock_2689149051
Dwie osoby zostały zatrzymane w ramach śledztwa dotyczącego doprowadzenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości - poinformowało w czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne. Sprawa dotyczy projektu stworzenia mobilnej gry edukacyjnej, który według ustaleń śledczych miał być realizowany jedynie pozornie.

"2 lutego 2026 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali prezesa spółki, która otrzymała dofinansowanie z NCBiR na realizację projektu dotyczącego mobilnej gry do nauki języka angielskiego w wirtualnym świecie" - napisało CBA w komunikacie. Zatrzymano również osobę, która miała pomagać prezesowi w przestępczym procederze.

Fikcyjna gra mobilna

Według ustaleń prokuratury, prezes spółki miał przedstawić nierzetelną dokumentację, aby uzyskać dofinansowanie, wprowadzając pracowników NCBR w błąd co do faktycznej zdolności firmy do realizacji projektu. Zgromadzone materiały dowodowe wskazują, że "realizacja projektu była pozorna", a spółka zawierała fikcyjne umowy zlecenia z osobami fizycznymi, by formalnie wykazać poniesione koszty.

W efekcie tych działań Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło zostać doprowadzone do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 3 mln zł. Z kolei wartość całego projektu oszacowana została na ponad 6 mln zł.

Najnowsze

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

CBA podkreśla, że "śledztwo ma charakter rozwojowy" i nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: fadfebrian/Shutterstock

