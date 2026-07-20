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Średnio 34 nowe firmy na dobę. W Polsce ten sektor rośnie w oczach

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Krzysztof Gawkowski o sztucznej inteligencji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W pierwszym półroczu w Polsce zarejestrowano ponad sześć tysięcy firm związanych ze sztuczną inteligencją, co oznacza, że każdego dnia powstawały średnio 34 takie przedsiębiorstwa - podała poniedziałkowa "Rzeczpospolita". To niemal połowa wszystkich nowo utworzonych firm działających w sektorze IT.

W Polsce działa ponad 232,2 tysiąca firm informatycznych, a w pierwszym półroczu bieżącego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 7,5 tysiąca, z czego przeszło 6 tysięcy stanowiły przedsiębiorstwa związane z AI. Obecnie tych ostatnich jest już ponad 19 tysięcy, czyli co 12. firma sektora IT - wynika z danych Dun & Bradstreet przygotowanych dla "Rzeczpospolitej".

Sztuczna inteligencja napędza rynek pracy

Ekspert firmy Tomasz Starzyk zauważył, ze wzrost w IT utrzymuje się od lat, a dużą część rynku tworzą jednoosobowe działalności gospodarcze.

Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
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- Na tle dynamicznie rosnącego rynku IT w Polsce mocno wyróżnia się grupa przedsiębiorców związana ze sztuczną inteligencją, między innymi z opracowywaniem oprogramowania, systemów i aplikacji, uczenia maszynowego, robotyzacji i automatyzacji oraz zarządzania bazami danych - wskazał cytowany przez gazetę Starzyk.

"Rz" zwróciła uwagę, że szybki rozwój w tej dziedzinie napędza także rynek pracy. "Według Justjoin.it liczba ofert zatrudnienia w IT wzrosła w pierwszym półroczu o 86 procent rok do roku, a najszybciej rozwijają się specjalizacje związane właśnie ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym, gdzie liczba ofert zwiększyła się aż o 129 procent. Coraz większy popyt widać również poza Warszawą - dynamicznie rosną Kraków, Trójmiasto, Wrocław i Poznań" - zaznaczył dziennik.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaRynek pracyFirmy informatyczne
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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