Polska "europejskim maruderem"

Sytuacja wygląda dramatycznie, bo Polska, choć broni się w miarę skutecznie, na dłuższą metę może mieć problem. Tak przynajmniej można odczytać raport izraelskiej firmy Check Point, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Wskazuje on, że nasz kraj pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego to europejski maruder. Najbezpieczniejsze online są Malta, Cypr i Litwa, a Szwajcaria i Estonia postawiły na duże inwestycje w edukację cyfrową społeczeństwa. My plasujemy się dopiero na 17. pozycji w Europie - zaznacza "Rz". Dodaje, że - jak się dowiedziała - wyniki badań mają trafić na rządowe biurka.