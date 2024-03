Uroczyste podpisanie Quantum Pact - Europejskiej Deklaracji dot. Technologii Kwantowych, odbyło się w środę w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego w Warszawie. Zgodnie z deklaracją Polska dołącza do 18 państw, które będą wspólnie budowały sieć komputerów kwantowych w Europie. - To ważne wydarzenie, bo ten pakt kwantowy pokazuje, o czym myśli Europa, o czym myślą rządy europejskie. Dzisiaj rzeczywiście ta współpraca między Ministerstwem Cyfryzacji a ministerstwem nauki jest kluczowa, jeżeli chodzi o rozwijanie kwestii związanych z nowoczesnymi technologiami, sieciami komputerowymi, z budową komputera kwantowego – to jest bardzo ważne zadanie, które stoi przed nami – powiedział podczas uroczystości minister nauki Dariusz Wieczorek. Zapowiedział jednocześnie, że w pierwszej kolejności oba ministerstwa skoncentrują się na budowie komputera kwantowego w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i w Ostrawie, we współpracy z Czechami. - W Poznaniu już taki komputer jest budowany ze środków ministra cyfryzacji. W tym roku kolejne środki finansowe będą przekazywane – powiedział Wieczorek. Dodał też, że nie planuje kolejnych inwestycji finansowych w drugi komputer kwantowy w tym samym mieście.