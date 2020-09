Polska Bezgotówkowa - jakie są zasady programu?

Polska Bezgotówkowa - co to jest?

Kto może przystąpić do Polski Bezgotówkowej?

Początkowy koszt uczestnictwa w programie Polska Bezgotówkowa

Polska Bezgotówkowa jest programem bezpłatnym, przedsiębiorca nie ponosi kosztów do czasu osiągnięcia na poszczególnych terminalach obrotu 100 tys. zł w skali 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli obrót przekroczy tę kwotę, przedsiębiorcy będą naliczane opłaty zgodne z umową z agentem rozliczeniowym.

Z kim podpisywana jest umowa?

Dostawcy w programie Polska Bezgotówkowa

Za realizację programu Polska Bezgotówkowa odpowiadają dostawcy i agenci rozliczeniowi. Obecnie są to: Alior Bank, Bank BPS i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, eCard S.A., Elavon Financial Services, eService, EVO Payments International, First Data (Polcard), Krakowski Bank Spółdzielczy, mBank, Nest Bank, PaySquare a Worldline Company, Paytel SA, PKO Bank Polski, Planet Pay, Polskie ePłatności S.A., ING Bank Śląski, Santander Bank Polska, SIX Payment Services, Spółdzielcza Grupa Bankowa, SumUp.