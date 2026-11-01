Tech Pokłosie największego ataku hakerskiego w historii. Kluczowa decyzja giełdy Oprac. Jan Sowa |

Atak hakerów na giełdę kryptowalut Binance Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: 24K-Production/Shutterstock

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"Pierwsza seria wypłat (…) została otwarta w sieci bitcoina" – podała spółka na X.

Po największym ataku hakerów w historii

Binance postanowił wznawiać wypłaty "stopniowo, ustalając priorytety zgodnie z bazą danych poleceń transakcji użytkowników z ubiegłego tygodnia, aby móc ostrożnie przywrócić powiązanie każdej z sieci z aktywami i dostęp do niej, po przeprowadzeniu kontroli stabilności i bezpieczeństwa".

Giełda zapewniła, że środki użytkowników są bezpieczne, zastrzegła jednak, że podczas operacji ich wycofywania mogą występować "tymczasowe opóźnienia" z powodu dużej liczby transakcji.

Update: First batch network now opened in phase one of withdrawals is $BTC bitcoin network https://t.co/jSeeorSKGD — Binance (@binance) November 1, 2026 Rozwiń

FBI wskazuje na Koreę Północną

FBI podało, że za atak hakerski na Binance - największy tego typu incydent w historii branży kryptowalut - odpowiada grupa północnokoreańskich hakerów znana pod nazwą TraderTraitor, która konwertuje obecnie skradzione fundusze w ether, kryptowalutę sieci Ethereum.

Binance został założony w Chinach i ma 335 mln użytkowników.