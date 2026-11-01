Pokłosie największego ataku hakerskiego w historii. Kluczowa decyzja giełdy
"Pierwsza seria wypłat (…) została otwarta w sieci bitcoina" – podała spółka na X.
Po największym ataku hakerów w historii
Binance postanowił wznawiać wypłaty "stopniowo, ustalając priorytety zgodnie z bazą danych poleceń transakcji użytkowników z ubiegłego tygodnia, aby móc ostrożnie przywrócić powiązanie każdej z sieci z aktywami i dostęp do niej, po przeprowadzeniu kontroli stabilności i bezpieczeństwa".
Giełda zapewniła, że środki użytkowników są bezpieczne, zastrzegła jednak, że podczas operacji ich wycofywania mogą występować "tymczasowe opóźnienia" z powodu dużej liczby transakcji.
FBI wskazuje na Koreę Północną
FBI podało, że za atak hakerski na Binance - największy tego typu incydent w historii branży kryptowalut - odpowiada grupa północnokoreańskich hakerów znana pod nazwą TraderTraitor, która konwertuje obecnie skradzione fundusze w ether, kryptowalutę sieci Ethereum.
Binance został założony w Chinach i ma 335 mln użytkowników.