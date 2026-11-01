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Pokłosie największego ataku hakerskiego w historii. Kluczowa decyzja giełdy

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Atak hakerów na giełdę kryptowalut Binance
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: 24K-Production/Shutterstock
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Binance przekazał, że część klientów może wznowić wypłaty. Giełda wraca do normalnej działalności po największym ataku hakerów w historii, w wyniku którego wyprowadzono około 6,3 miliarda dolarów w kryptowalutach.

"Pierwsza seria wypłat (…) została otwarta w sieci bitcoina" – podała spółka na X.

Po największym ataku hakerów w historii

Binance postanowił wznawiać wypłaty "stopniowo, ustalając priorytety zgodnie z bazą danych poleceń transakcji użytkowników z ubiegłego tygodnia, aby móc ostrożnie przywrócić powiązanie każdej z sieci z aktywami i dostęp do niej, po przeprowadzeniu kontroli stabilności i bezpieczeństwa".

Giełda zapewniła, że środki użytkowników są bezpieczne, zastrzegła jednak, że podczas operacji ich wycofywania mogą występować "tymczasowe opóźnienia" z powodu dużej liczby transakcji.

FBI wskazuje na Koreę Północną

FBI podało, że za atak hakerski na Binance - największy tego typu incydent w historii branży kryptowalut - odpowiada grupa północnokoreańskich hakerów znana pod nazwą TraderTraitor, która konwertuje obecnie skradzione fundusze w ether, kryptowalutę sieci Ethereum.

Binance został założony w Chinach i ma 335 mln użytkowników.

Źródło: PAP
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Tagi:
binanceKryptowaluty
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