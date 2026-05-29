Tech Podszywają się pod urząd. Ostrzeżenie Bartłomiej Ciepielewski |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

CSIRT KNF opublikował w czwartek ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Uwaga na reklamy fałszywych inwestycji, w których oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy informują o możliwości otrzymania wsparcia finansowego" - czytamy.

Eksperci wyjaśnili, że kliknięcie w taką reklamę prowadzi do spreparowanych stron internetowych, na których zamieszczono fałszywe artykuły mające uwiarygodnić ofertę. Celem jest skłonienie użytkowników do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

"W kolejnym kroku oszuści kontaktują się z ofiarami, zachęcając do zainwestowania oszczędności. Bądźcie ostrożni i nie wierzcie w oferty dużych zysków w krótkim czasie!" - napisał CSIRT KNF.

Uwaga na reklamy fałszywych inwestycji, w których oszuści podszywają się pod @zus_pl. Cyberprzestępcy informują o możliwości otrzymania wsparcia finansowego.



Reklamy zamieszczane przez atakujących na platformie @facebook prowadzą do niebezpiecznych stron z artykułem, mającym na… pic.twitter.com/nxyOGGn34f — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 28, 2026 Rozwiń

Wpis CSIRT KNF został udostępniony przez oficjalny profil Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na portalu X. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do biura prasowego ZUS, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Nowe oszustwa internetowe

To nie jedyne tego typu działania w ostatnim czasie. Zespół CSIRT KNF informował niedawno o fałszywych stronach podszywających się pod znane sklepy internetowe.

Cyberprzestępcy tworzą niemal identyczne kopie popularnych serwisów i oferują produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, aby wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze. Specjaliści zalecają zawsze dokładnie sprawdzać adres strony, na której dokonujemy zakupów.

Uwaga! Oszuści tworzą fałszywe strony sklepów oferujących produkty w bardzo atrakcyjnych cenach.



W ramach naszej serii prezentujemy kolejne przykłady fałszywych domen, które cyberprzestępcy wykorzystują w swoich atakach.



Bądźcie ostrożni i pamiętajcie, aby dokładnie… pic.twitter.com/kMAyIY1ohn — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 22, 2026 Rozwiń

Z kolei eksperci z CERT Polska ostrzegali ostatnio przed kampanią phishingową wykorzystującą wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej. W fałszywych wiadomościach e-mail użytkownicy otrzymują informację o konieczności odebrania środków finansowych.

W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony łudząco podobnej do portalu podatki.gov.pl. W rzeczywistości jest to jednak witryna służąca do wyłudzania danych kart płatniczych.

🔎 Obserwujemy kampanię phishingową wykorzystującą wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej.



📩 Oszuści rozsyłają wiadomości e-mail z fałszywą informacją dotyczącą konieczności odebrania środków. W treści znajduje się link prowadzący do strony łudząco podobnej do portalu… pic.twitter.com/uczqR9vWhI — CERT Polska (@CERT_Polska) May 27, 2026 Rozwiń

Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich incydentów.

OGLĄDAJ: TVN24