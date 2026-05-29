Podszywają się pod urząd. Ostrzeżenie
CSIRT KNF opublikował w czwartek ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
"Uwaga na reklamy fałszywych inwestycji, w których oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Cyberprzestępcy informują o możliwości otrzymania wsparcia finansowego" - czytamy.
Eksperci wyjaśnili, że kliknięcie w taką reklamę prowadzi do spreparowanych stron internetowych, na których zamieszczono fałszywe artykuły mające uwiarygodnić ofertę. Celem jest skłonienie użytkowników do pozostawienia swoich danych kontaktowych.
"W kolejnym kroku oszuści kontaktują się z ofiarami, zachęcając do zainwestowania oszczędności. Bądźcie ostrożni i nie wierzcie w oferty dużych zysków w krótkim czasie!" - napisał CSIRT KNF.
Wpis CSIRT KNF został udostępniony przez oficjalny profil Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na portalu X. Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do biura prasowego ZUS, jednak do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Nowe oszustwa internetowe
To nie jedyne tego typu działania w ostatnim czasie. Zespół CSIRT KNF informował niedawno o fałszywych stronach podszywających się pod znane sklepy internetowe.
Cyberprzestępcy tworzą niemal identyczne kopie popularnych serwisów i oferują produkty w wyjątkowo atrakcyjnych cenach, aby wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze. Specjaliści zalecają zawsze dokładnie sprawdzać adres strony, na której dokonujemy zakupów.
Z kolei eksperci z CERT Polska ostrzegali ostatnio przed kampanią phishingową wykorzystującą wizerunek Krajowej Administracji Skarbowej. W fałszywych wiadomościach e-mail użytkownicy otrzymują informację o konieczności odebrania środków finansowych.
W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony łudząco podobnej do portalu podatki.gov.pl. W rzeczywistości jest to jednak witryna służąca do wyłudzania danych kart płatniczych.
Zespół CSIRT KNF realizuje zadania Sektorowego Zespołu Cyberbezpieczeństwa (SZC), we współpracy z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. SZC został utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Zespół ma m.in. przyjmować zgłoszenia o incydentach poważnych oraz wspierać w ich obsłudze, analizować takie incydenty, a także szukać powiązań pomiędzy nimi. Ma również współpracować z właściwym CSIRT MON, CSIRT NASK i CSIRT GOV w zakresie koordynowania obsługi takich incydentów.