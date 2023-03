Podatek od nieruchomości i nowa broń urzędników. "Efekty już są"

W ten sposób wykryto obiekt sportowy, w którym znajdowały się korty tenisowe. Po stwierdzeniu, że budynek ma związek z działalnością gospodarczą, miasto odzyskało 70 tysięcy złotych - wyjaśnił Marcin Urban, skarbnik Wrocławia. To miasto jako pierwsze w Polsce od 2020 roku korzysta z detekcji satelitarnej jako pomocy w wykrywaniu nieprawidłowości w podatku od nieruchomości. Kolejną metropolią, która zdecydowała się na to rozwiązanie, jest Gdańsk.

Podatek od nieruchomości pod lupą

– To precyzyjna metoda weryfikacji, czy mieszkańcy prawidłowo zgłaszają nieruchomości do opodatkowania. Dzięki porównaniu obrazów satelitarnych pracownicy urzędu w skuteczniejszy i szybszy sposób mogą również ustalić, czy w przestrzeni miejskiej pojawiły się nowe budynki, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania – wyjaśnił Marcin Urban, skarbnik Wrocławia.

W Gdańsku "efekty już są"

- To jest tytaniczna praca urzędników. Satelity są bardzo przydatne, ale ten materiał musi ostatecznie obrobić człowiek. Gdy są nieścisłości w podatku, to urząd musi wezwać takiego właściciela nieruchomości i przeprowadzić z nim cała procedurę. To ostatecznie opłaci się wszystkim mieszkańcom Gdańska, bo po pierwsze wpłynie więcej pieniędzy do kasy miasta, a po drugie każdy będzie miał poczucie pewnej sprawiedliwości - dodał Stenzel.