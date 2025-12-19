Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Po latach walk z USA jest umowa w sprawie TikToka. Powstanie specjalna spółka

shutterstock_1793205631
Filip Konopczyński o "nowych, niepokojących zjawiskach" związanych z mediami społecznościowymi
Źródło: TVN24+
Chiński właściciel TikToka, ByteDance, podpisał wiążące umowy o utworzeniu spółki joint venture. Tym samym aktywa w Stanach Zjednoczonych trafią do grupy amerykańskich i globalnych inwestorów. Jest to duży krok w kierunku uniknięcia zakazu w USA i zakończenia lat niepewności.

- Podpisaliśmy umowy z inwestorami dotyczące nowego joint venture TikTok w USA, umożliwiającego ponad 170 milionom Amerykanów dalsze odkrywanie świata nieograniczonych możliwości w ramach ważnej globalnej społeczności – poinformował w czwartek cytowany przez CNN szef Tik Toka, Shou Zi Chew.

Umowa stanowi kamień milowy dla aplikacji do tworzenia krótkich filmów po latach walk, które rozpoczęły się w sierpniu 2020 r ., gdy prezydent Donald Trump po raz pierwszy bezskutecznie próbował zakazać tej aplikacji, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Friz i Wersow wzięli ślub. Pokażą go na wielkim ekranie
Z małego ekranu na wielki. Friz i Wersow monetyzują własny ślub
Natalia Szostak
Ari Kytsya z portalu OnlyFans w reklamie kosmetyków Urban Decay
Gwiazda portalu dla dorosłych w reklamie kosmetyków
Natalia Szostak
shutterstock_2686810713
Pierwszy taki zakaz na świecie. "Przeciera szlaki"
Łukasz Figielski

Warunki sprzedaży w USA

Według agencji Reuters, porozumienie zakłada, że 50 proc. udziałów w nowoutworzonej spółce joint venture przypadnie konsorcjum inwestorów, w którego skład wchodzą koncern informatyczny Oracle, fundusz inwestycyjny z Doliny Krzemowej Silver Lake, a także fundusz MGX ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Około 30 proc. udziałów trafi do spółek związanych z inwestorami chińskiej ByteDance, właściciela TikToka, a 19,9 proc. - do samego ByteDance.

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"
Dowiedz się więcej:

"Mamy do czynienia ze zjawiskiem martwego internetu"

Transakcja ma zostać dopięta do 22 stycznia, a według umowy nowa amerykańska spółka ma odpowiadać za ochronę danych, bezpieczeństwo algorytmu i moderację treści w amerykańskiej wersji aplikacji.

Zawirowania wokół TikToka w USA

Według mediów krok ten przybliża TikToka do zabezpieczenia przyszłości w Stanach Zjednoczonych i zakończenia trwających od ponad roku politycznych zawirowań wobec aplikacji.

W styczniu br., na dzień przed inauguracją drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, w życie weszła ustawa zakazująca funkcjonowania TikToka pod chińską kontrolą, lecz Trump oświadczył, że nie będzie egzekwował tego prawa, dając czas ByteDance na sprzedaż amerykańskiego TikToka. Ostatecznie do przełomu doszło w wyniku rozmów między Trumpem i chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, który wydał zgodę na transakcję.

Fundacja Lil Masti pod lupą urzędników. Prezes UODO pisze do ministry
Dowiedz się więcej:

Fundacja Lil Masti pod lupą urzędników. Prezes UODO pisze do ministry

TVN24

Popularność TikToka wśród Amerykanów od dawna budziła obawy służb i polityków o możliwości używania aplikacji przez Chiny do manipulacji, kradzieży danych, dokonywania operacji wpływu i szpiegostwa.

Obawy te były powodem uchwalenia przez Kongres w 2024 r. ustawy, która ostatecznie wymusiła na ByteDance sprzedaż amerykańskiego TikToka. Mimo to, niektórzy kongresmeni partii rządzącej twierdzili, że umowa nie pozbawi chińskiego właściciela kontroli nad algorytmem rekomendacji TikToka, na której opiera się cała aplikacja.

OGLĄDAJ: Z AI korzystają już pięciolatkowie. A lista zagrożeń rośnie
pc

Z AI korzystają już pięciolatkowie. A lista zagrożeń rośnie

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TikTokMedia społecznościoweUSAChiny
Zobacz także:
Władimir Putin - Kiriłł Dmitrijew
Kreml triumfuje po decyzji Unii Europejskiej
Ze świata
budownictwo budowa shutterstock_2458924739
Mniej formalności przy budowie. Jest decyzja prezydenta
Nieruchomości
lotto S shutterstock_275295956
Ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
Pieniądze
Karol Nawrocki
Prezydenckie "nie" dla podwyżki opłaty cukrowej
TVN24
Groził ekspedientkom przez kilka miesięcy. Decyzja prokuratry (zdjęcie ilustracyjne)
Nawrocki wetuje podwyżkę akcyzy na alkohol
Ursula von der Leyen
Media: podpisanie umowy z Mercosurem opóźnione
Ze świata
Kryptowaluty
Do Sejmu trafiła "bez zmienionego przecinka". Ustawa o krypto po raz kolejny uchwalona
Najnowsze
prad energia elektryczna cena shutterstock_2195104701
Ceny prądu w 2026 roku. Minister energii: zapłacimy tyle samo, bez mrożenia
shutterstock_2515380993
Czyste Powietrze. Lista sprawdzonych wykonawców coraz bliżej
ORLEN_Olefiny__5
"Naprawiamy błędy poprzedników". Orlen przejmuje kluczową spółkę
Rynki
Facebook dożywotnio zawiesił konta twórcy narzędzia "Odobserwuj Wszystko"
Facebook zmienia zasady dla twórców. Linki tylko w abonamencie
Tech
Okręt patrolowy marynarki wojennej widoczny z promenady nad jeziorem Maracaibo w Wenezueli
Tankowce "na kwarantannie". Potężny cios w eksport
Ze świata
Na zakup nieruchomości na kredyt potrzeba dziś znacznie więcej gotówki niż przed rokiem
Tak się zmienią ceny najmu w 2026 roku
Nieruchomości
Donald Trump
Komunikat spółki z imperium Trumpa. Akcje poszybowały
Tech
berno shutterstock_2603045963_1
Tu się żyje najlepiej. Ranking miast
Ze świata
Głazy w Bolonii
Zaskakujący widok na historycznym placu w Bolonii
TVN24
MIASTO-Shenzhen-shutterstock_1386118730
Strzeżone laboratorium, inżynierowie "w całkowitej izolacji". Tu się toczy zimna wojna
Tech
shutterstock_2654653079
Stopy procentowe w strefie euro. Jest nowa decyzja
Rynki
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. "To scenariusz idealny"
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
Ze świata
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
Tech
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
Dla firm
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oferty widma. Rekrutacje na stanowiska, których nie ma
Ze świata
Laptop, komputer, handel, zakupy
Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności
Pieniądze
Moskwa. Plac Czerwony
Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu
Ze świata
rachunki oplaty shutterstock_2232534015
Ceny w dół, ale rachunki w górę
Pieniądze
pracownik praca fabryka shutterstock_2604349525
Zaskakujące dane z polskiego przemysłu
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
ropa naftowa baryłka paliwo
Ceny ropy w górę po działaniach USA
Rynki

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica