Gigant szykuje zwolnienia. "Trudny dzień dla naszej firmy"

Sony ogłosiło, że zwolni 8 procent pracowników zatrudnionych w spółce odpowiedzialnej za PlayStation - informuje BBC. Przekłada się to na około 900 miejsc pracy.

"To smutne wiadomości" i "trudny dzień dla naszej firmy" - napisał w mailu do pracowników Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment - spółki zajmującej się produkcją oraz sprzedażą sprzętu i oprogramowania dla konsol PlayStation. "Doszliśmy do wniosku, że trudne decyzje stały się nieuniknione" - stwierdził.