Weekendowe utrudnienia w dziesięciu bankach. Oto lista

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z płatnościami w internecie. To utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą przygotować się klienci dziesięciu banków.

Od godziny 23.00 w piątek do godziny 7.00 w sobotę klienci nie zalogują się do bankowości internetowej ani aplikacji mobilnej. Blik, Przelew24 i przelewy natychmiastowe zostaną wyłączone nieco wcześniej, bo o godzinie 22.00.

W poniedziałek od godziny 22.00 do godziny 2.00 we wtorek systemy bankowości internetowej i mobilnej BiznesPl@net oraz Mobile BiznesPl@net i GOmobile Biznes będą niedostępne ze względu na prowadzone prace serwisowe.

W nocy z piątku na sobotę, od godziny 22.50 do 10.00, będą prowadzone prace techniczne. W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i bankowości mobilnej.

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 21.00 do 1.00, wystąpią czasowe utrudnienia w dostępie do konta. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że zlecenia (np. zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac. Nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. Nie będzie także możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa. Ponadto niedostępne będą płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.