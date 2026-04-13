OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie

Amerykańska firma poinformowała, że podpisała umowę najmu przestrzeni o powierzchni 88,5 tys. stóp kwadratowych. Już w lutym zapowiadała, że Londyn stanie się jej największym ośrodkiem badawczym poza Stanami Zjednoczonymi. Obecnie spółka zatrudnia w brytyjskiej stolicy około 200 osób.

- Wielka Brytania ma niezwykłą głębię talentów i silne doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji - przekazała Phoebe Thacker, szefowa londyńskiego oddziału OpenAI. - Londyn już teraz jest kluczowym hubem dla naszych badań i zespołów, a nowe biuro daje nam przestrzeń do dalszego rozwoju.

Nowa siedziba powstanie w dzielnicy King’s Cross - jednym z najważniejszych centrów technologicznych miasta. Działają tam już m.in. Google DeepMind, Meta, Synthesia i Wayve.

Wstrzymany projekt Stargate

Informacja o inwestycji pojawia się zaledwie kilka dni po potwierdzeniu przez OpenAI wstrzymania planów dotyczących projektu Stargate w Wielkiej Brytanii. Powodem mają być wysokie koszty energii oraz otoczenie regulacyjne.

Rozmowy z partnerem projektu, spółką Nscale, wciąż trwają - wynika z informacji osoby mającej bezpośrednią wiedzę na ten temat. Decyzja o wstrzymaniu inwestycji została jednak odebrana jako cios dla rozwoju infrastruktury AI w kraju.

Wielka Brytania należy do państw o jednych z najwyższych cen energii przemysłowej na świecie. Krytycy już wcześniej wskazywali, że koszty energii oraz opóźnienia w dostępie do krajowej sieci energetycznej są kluczowymi barierami dla rozwoju sektora.

Ambicje Wielkiej Brytanii w wyścigu AI

Londyn stara się umocnić swoją pozycję jako globalne centrum sztucznej inteligencji, jednak wciąż pozostaje daleko w tyle za liderami - Stanami Zjednoczonymi i Chinami - zarówno pod względem innowacji, jak i finansowania.

Na początku 2025 roku uruchomiono plan działań "AI Opportunities Action Plan". Jednocześnie startupy z sektora AI coraz skuteczniej pozyskują kapitał od funduszy venture capital. Według danych Dealroom, od początku roku ich finansowanie osiągnęło poziom 6,7 mld dolarów, czyli niewiele mniej niż 8,2 mld dolarów zebrane w całym 2025 roku.

W marcu firma chmurowa Nscale pozyskała 2 mld dolarów, a w lutym startup Wayve - 1,2 mld dolarów.

W tle pozostaje także rywalizacja o inwestorów i firmy technologiczne. Po sporze Pentagonu z konkurencyjną wobec OpenAI spółką Anthropic, brytyjscy urzędnicy zintensyfikowali działania mające przyciągnąć firmę do kraju - w tym poprzez propozycję rozszerzenia działalności w Londynie oraz podwójnego notowania giełdowego.

