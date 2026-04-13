Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie

|
Dyrektorem generalnym OpenAI jest Sam Altman. Współzałożyciel firmy, która prowadzi badania i wdrożenia AI. Altman prowadził OpenAI. Nowy Jork
Sylwia Czubkowska o wielkich korporacjach technologicznych
Źródło: TVN24+
OpenAI ogłasza otwarcie pierwszego stałego biura w Londynie, które pomieści ponad 500 pracowników. Decyzja zapada krótko po wstrzymaniu przez firmę dużego projektu infrastrukturalnego AI w Wielkiej Brytanii.

Amerykańska firma poinformowała, że podpisała umowę najmu przestrzeni o powierzchni 88,5 tys. stóp kwadratowych. Już w lutym zapowiadała, że Londyn stanie się jej największym ośrodkiem badawczym poza Stanami Zjednoczonymi. Obecnie spółka zatrudnia w brytyjskiej stolicy około 200 osób.

- Wielka Brytania ma niezwykłą głębię talentów i silne doświadczenie w dziedzinie sztucznej inteligencji - przekazała Phoebe Thacker, szefowa londyńskiego oddziału OpenAI. - Londyn już teraz jest kluczowym hubem dla naszych badań i zespołów, a nowe biuro daje nam przestrzeń do dalszego rozwoju.

Nowa siedziba powstanie w dzielnicy King’s Cross - jednym z najważniejszych centrów technologicznych miasta. Działają tam już m.in. Google DeepMind, Meta, Synthesia i Wayve.

Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Dowiedz się więcej:

Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji

Wstrzymany projekt Stargate

Informacja o inwestycji pojawia się zaledwie kilka dni po potwierdzeniu przez OpenAI wstrzymania planów dotyczących projektu Stargate w Wielkiej Brytanii. Powodem mają być wysokie koszty energii oraz otoczenie regulacyjne.

Rozmowy z partnerem projektu, spółką Nscale, wciąż trwają - wynika z informacji osoby mającej bezpośrednią wiedzę na ten temat. Decyzja o wstrzymaniu inwestycji została jednak odebrana jako cios dla rozwoju infrastruktury AI w kraju.

Wielka Brytania należy do państw o jednych z najwyższych cen energii przemysłowej na świecie. Krytycy już wcześniej wskazywali, że koszty energii oraz opóźnienia w dostępie do krajowej sieci energetycznej są kluczowymi barierami dla rozwoju sektora.

"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku
Dowiedz się więcej:

"Nie doceniłem siły słów". Prezes OpenAI celem ataku

Ambicje Wielkiej Brytanii w wyścigu AI

Londyn stara się umocnić swoją pozycję jako globalne centrum sztucznej inteligencji, jednak wciąż pozostaje daleko w tyle za liderami - Stanami Zjednoczonymi i Chinami - zarówno pod względem innowacji, jak i finansowania.

Na początku 2025 roku uruchomiono plan działań "AI Opportunities Action Plan". Jednocześnie startupy z sektora AI coraz skuteczniej pozyskują kapitał od funduszy venture capital. Według danych Dealroom, od początku roku ich finansowanie osiągnęło poziom 6,7 mld dolarów, czyli niewiele mniej niż 8,2 mld dolarów zebrane w całym 2025 roku.

W marcu firma chmurowa Nscale pozyskała 2 mld dolarów, a w lutym startup Wayve - 1,2 mld dolarów.

W tle pozostaje także rywalizacja o inwestorów i firmy technologiczne. Po sporze Pentagonu z konkurencyjną wobec OpenAI spółką Anthropic, brytyjscy urzędnicy zintensyfikowali działania mające przyciągnąć firmę do kraju - w tym poprzez propozycję rozszerzenia działalności w Londynie oraz podwójnego notowania giełdowego.

OGLĄDAJ: Magyar o telefonie od Orbana. "Powiedziałem: dziękuję za gratulacje w imieniu Węgier"
Peter Magyar

Magyar o telefonie od Orbana. "Powiedziałem: dziękuję za gratulacje w imieniu Węgier"

Peter Magyar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: FotoField/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
OpenAISam AltmanChatGPTAISztuczna inteligencja
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
Tech
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
Z kraju
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
Dla firm
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
Ze świata
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
Handel
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
Higiena danych w dobie AI. Praktyczne sposoby ochrony informacji
Tech
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Zmiany na rynku najmu. "To bardzo korzystny układ"
Nieruchomości
Ajay Banga, prezes Banku Światowego
Szef Banku Światowego: niedługo może brakować 800 milionów miejsc pracy
Ze świata
elektronika chip procesor AdobeStock_693720429
Tajwański gigant z imponującym rekordem. Akcje poszybowały
Tech
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center
Ogromne spadki sprzedaży. Branża dóbr luksusowych pod kreską
Handel
Węgry, wybory
Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
Ze świata
shutterstock_2629465413
Od dziś nowe zasady kontroli L4. ZUS zyskuje kolejne uprawnienia
Dla pracownika
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają przed skokiem cen ropy
Rynki
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
Ze świata
Stacja paliw, samochód, paliwo, tankowanie
Ceny paliw we wtorek. Tyle będą kosztować
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
Pieniądze
frankfurt niemcy lotnisko - Veniamin Kraskov shutterstock_323095040
Gigant odwołuje setki lotów. Piloci rozpoczęli strajk
Ze świata
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
Ze świata
czekolada shutterstock_230301934
Wyższa cena, mniejsze opakowania. Ekspert: rynek jest rozchwiany
Handel
Cieśnina Ormuz to ważny szlak handlowy (zdjęcie ilustracyjne)
Eksperci: kruche zawieszenie broni nie zatrzyma wzrostu cen
Ze świata
shutterstock_2322878533
Domowe bimbrownictwo zalegalizowane. Przełom po 158 latach
Ze świata
Policjanci nie odnotowali, aby "48 hours challenge" miał związek z dotychczasowymi zaginięciami nastolatków
"Trenowałeś do tego całe życie". Rząd kusi graczy wysokimi zarobkami
Ze świata
shutterstock_2437325815
Popularna wyspa ze "szlakiem selfie". Nowa atrakcja dla turystów
Turystyka
Lotnisko we Frankfurcie
Czwarty strajk pilotów w tym roku. Pasażerów czekają utrudnienia
Turystyka
shutterstock_2562770489
"Szok podażowy". Wojna z Iranem napędza inflację
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Diesel paliwa
Ceny paliw w poniedziałek. Tyle kosztują
Pieniądze
zloto nbp
NBP podał nowe dane o polskim złocie
Z kraju
shutterstock_2153601127
Koniec sporu z gigantem. Wypłaci miliony dolarów
Tech
shutterstock_1111230029
Łyżki wycofane ze sklepów. "Szkodliwe dla zdrowia"
Handel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

