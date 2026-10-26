Tech Pierwsza taka instytucja na świecie. Wielka Brytania przeznaczy miliony Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/TOLGA AKMEN

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Szczegóły dotyczące zadań i kompetencji nowej placówki nie są jeszcze znane. Rząd określa ją jako pierwszą taką instytucję na świecie.

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Wielka Brytania inwestuje w bezpieczeństwo AI

Minister do spraw sztucznej inteligencji Kanishka Narayan zapowiedział, że laboratorium ma połączyć wiedzę naukowców i pomóc chronić obywateli w miarę rozwoju AI. Jak powiedział, jego zadaniem będzie między innymi śledzenie nowych zagrożeń - od cyberataków po ryzyka biologiczne.

Narayan przekonywał też, że inwestycje w brytyjską naukę, zaawansowane układy scalone i krajowe firmy AI mogą wzmocnić bezpieczeństwo państwa, przemysł i rynek pracy. To deklaracje ministra. Rząd nie przedstawił jeszcze szczegółów działania placówki.

OpenAI i Anthropic mają wesprzeć laboratorium kredytami o wartości 200 mln funtów. Będzie można je wykorzystać do korzystania z modeli obu firm. Na ten moment nie podano na jakich warunkach zostaną udostępnione.

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Dodatkowe pieniądze na cyberbezpieczeństwo

Rząd zapowiedział także dodatkowe 120 mln funtów dla brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji (AISI). Instytucja, powołana w 2023 roku, ocenia ryzyka związane z najbardziej zaawansowanymi modelami AI.

Kolejne 60 mln funtów ma trafić na projekt "National Cyber Shield", który według rządu wykorzysta agentową sztuczną inteligencję do wzmocnienia obrony przed cyberatakami. Państwo przeznaczy również 70 mln funtów na Narodowe Centrum Wykrywania Podatności w Czasie Rzeczywistym (NERV). Ma ono używać narzędzi AI do wykrywania luk w infrastrukturze krytycznej i gospodarce.

Luki w PHP

Zapowiedzi pojawiają się po ujawnieniu krytycznych luk w PHP, popularnym języku programowania używanym do tworzenia stron internetowych. Brytyjski rząd należał do organizacji, które tymczasowo wyłączyły część serwisów z ostrożności. Badacze ostrzegali, że podatne platformy mogą być narażone na ataki. Jak dotąd nie odnotowano skutecznego wykorzystania luki określanej jako "php2shell".

Eksperci zwracali uwagę, że narzędzia AI mogą przyspieszać wykrywanie błędów, które przez długi czas pozostawały niezauważone, a potem ułatwiać ich wykorzystanie.