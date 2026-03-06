Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"

Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów Źródło: Reuters

Pete Hegseth ogłosił w ubiegłym tygodniu, że po fiasku negocjacji kontraktowych "żaden wykonawca, dostawca ani partner współpracujący z armią Stanów Zjednoczonych nie może prowadzić żadnej działalności komercyjnej z Anthropic".

Stanowisko szefa Anthropic

Prezes firmy Dario Amodei przekazał, że z pisma Pentagonu wynika, iż zakaz dotyczy jedynie wykorzystania modelu Claude bezpośrednio w kontraktach z resortem obrony.

Wykonawcy wojskowi nie mogą używać Claude "jako bezpośredniej części kontraktów z Departamentem Wojny, a nie we wszystkich zastosowaniach Claude przez klientów, którzy takie kontrakty posiadają" - przekazał cytowany przez CNN Amodei.

"Nawet w przypadku wykonawców Departamentu Wojny oznaczenie zagrożenia dla łańcucha dostaw nie ogranicza (i nie może ograniczać) zastosowań Claude ani relacji biznesowych z Anthropic, jeśli nie są one związane z konkretnymi kontraktami z Departamentem Wojny" - napisał.

Dario Amodei - prezes firmy Anthropic Źródło: Chance Yeh/Getty Images for HubSpot

Spór o wykorzystanie AI w wojsku

Pentagon i Anthropic pozostają w konflikcie dotyczącym zasad użycia systemu Claude w wojsku. Resort obrony chciał, by technologia mogła być wykorzystywana do "wszystkich zgodnych z prawem zastosowań".

Negocjacje utknęły jednak z powodu dwóch warunków firmy: sprzeciwu wobec użycia AI w autonomicznej broni oraz wobec wykorzystania jej do masowej inwigilacji obywateli USA.

"Nie uważamy, aby to działanie było prawnie uzasadnione i nie widzimy innego wyjścia niż zakwestionowanie go w sądzie" - napisał Amodei.

Krytyka decyzji administracji

Decyzja spotkała się z krytyką części polityków i ekspertów. Republikański senator Thom Tillis ocenił, że publiczny konflikt między Pentagonem a firmą "jest dziecinny".

Demokratyczna senator Kirsten Gillibrand stwierdziła natomiast, że decyzja o uznaniu Anthropic za zagrożenie dla łańcucha dostaw jest "krótkowzroczna, autodestrukcyjna i stanowi prezent dla naszych przeciwników".

Sam Altman, dyrektor generalny konkurencyjnej firmy OpenAI zajmującej się sztuczną inteligencją, publicznie i prywatnie poinformował Pentagon, że nie uważa, aby firma Anthropic powinna być uznana za zagrożenie dla łańcucha dostaw. W zeszłym tygodniu firma OpenAI zawarła własną umowę z Pentagonem dotyczącą wykorzystania swoich modeli sztucznej inteligencji w systemach niejawnych, twierdząc, że przestrzega tych samych zasad, które ustanowiła firma Anthropic - podał portal stacji CNN.

