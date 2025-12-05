Papież: to jest pilna kwestia

Papież Leon XIV spotkał się z młodzieżą w Libanie

- Pojawieniu się AI towarzyszą gwałtowne i głębokie zmiany w społeczeństwie, które dotykają kluczowych aspektów osoby, takich, jak krytyczne myślenie, rozpoznanie, nauka i relacje międzyludzkie - oświadczył papież podczas audiencji dla uczestników konferencji pod hasłem "Sztuczna inteligencja i troska o nasz wspólny dom".

"Technologia ma już realny wpływ na życie milionów ludzi"

- Jak możemy zapewnić, by rozwój sztucznej inteligencji naprawdę służył dobru wspólnemu i by nie była ona wykorzystywana do gromadzenia bogactwa i władzy w rękach nielicznych? To jest pilna kwestia, bo ta technologia ma już realny wpływ na życie milionów ludzi, codziennie i w każdej części świata - podkreślił.

Jak powiedział - ludzie muszą być współpracownikami w dziele kreacji, a nie tylko biernymi konsumentami treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. - Nasza godność leży w naszej zdolności do refleksji, wolnego wyboru, bezwarunkowej miłości i wejścia w autentyczne relacje z innymi - zaznaczył.

Leon XIV wyraził przekonanie, że AI otworzyła nowe horyzonty dla kreatywności, ale też wywołuje poważne obawy dotyczące możliwych reperkusji dla otwarcia ludzkości na prawdę i piękno oraz umiejętności zdumienia i kontemplacji.

Dlatego według papieża odpowiednie zarządzanie konsekwencjami AI wymaga stania na straży tego, co charakteryzuje człowieka i gwarantuje jego zrównoważony rozwój.

"Nowym pokoleniom trzeba pomagać"

Za konieczną uznał też troskę o wolność i życie wewnętrzne dzieci i młodzieży, a także refleksję nad możliwym wpływem technologii na ich rozwój intelektualny i neurologiczny. - Nowym pokoleniom trzeba pomagać, a nie przeszkadzać im na drodze do dojrzałości i odpowiedzialności - oświadczył papież. Dodał, że możliwości dostępu do wielkiej liczby danych i informacji nie należy mylić z możliwością wyciągania z nich wniosków i ich oceniania. - Niezbędne jest nauczenie młodych ludzi, jak korzystać z tych narzędzi z wykorzystaniem własnej inteligencji - zauważył. Leon XIV powiedział też, że "konieczne jest przywrócenie i wzmocnienie ich zaufania do ludzkiej zdolności kierowania rozwojem tych technologii". - To zaufanie jest dzisiaj coraz bardziej podważane przez paraliżującą ideę, że rozwój ten podąża nieuchronną ścieżką - zauważył. Jak ocenił, wymaga to skoordynowanych działań na polu polityki, instytucji, biznesu, edukacji, komunikacji, wspólnot obywatelskich i religijnych.

