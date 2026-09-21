Tech Papież o sztucznej inteligencji. Ważny apel Oprac. Jan Sowa |

Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

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Leon XIV zaapelował, by systemy sztucznej inteligencji nie pogłębiały podziałów społecznych, lecz wspierały działania na rzecz pokoju. Papież już wcześniej ostrzegał przed zagrożeniami związanymi z rozwojem AI i wzywał do międzynarodowych regulacji tej technologii.

Papież skierował przesłanie do uczestników konferencji poświęconej sztucznej inteligencji, która odbyła się w Rzymie.

Papież o AI

"W świecie naznaczonym konfliktami i podziałami rozwój sztucznej inteligencji wymaga wizji inspirowanej mądrością i miłością bliźniego" - stwierdził papież.

Leon zaapelował również o rozwijanie systemów AI, które - jak napisał - będą - służyć godności każdego człowieka i wzmacniać więzi łączące ludzką rodzinę.

Papież wskazał tym samym, że sztuczna inteligencja nie powinna pogłębiać istniejących podziałów społecznych, lecz wzmacniać inicjatywy na rzecz pokoju.

Wcześniejsze ostrzeżenia Leona XIV

Leon XIV to pierwszy papież urodzony w Stanach Zjednoczonych. Zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji to jedno z ważniejszych zagadnień jego pontyfikatu. Po raz pierwszy publicznie odniósł się do tej kwestii już trzeciego dnia po wyborze.

W swoim pierwszym ważnym dokumencie, opublikowanym w maju, ostrzegał, że systemy sztucznej inteligencji rozpowszechniają dezinformację i sprzyjają konfliktom. Wzywał także do wprowadzenia międzynarodowych regulacji dotyczących branży AI.

Wcześniej papież przestrzegał również przed ryzykiem, że sztuczna inteligencja może skierować świat na drogę niekończących się wojen.

Konferencja w Rzymie

Poniedziałkowa konferencja pod nazwą "AI4Peace" odbyła się na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie.

Wśród prelegentów znaleźli się amerykański ekonomista Jeffrey Sachs, przewodnicząca rady miejskiej Rzymu Svetlana Celli oraz Francisco Rojas Aravena, rektor Uniwersytetu dla Pokoju ONZ z siedzibą w Kostaryce.

Krótkie przesłanie papieża odczytał uczestnikom ksiądz Andrea Ciucci, kanclerz Papieskiej Akademii Życia.