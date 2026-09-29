Tech Dane studentów zagrożone. Uczelnia apeluje po ataku Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Gawkowski: ministerstwo i służby nie prowadzą negocjacji z hakerami Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Pomimo stosowania zaawanasowanych systemów zabezpieczeń, regularnego monitorowania oraz zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności informujemy, że w związku z dużym cyberatakiem typu ransomware na sieć informatyczną Uczelni, doszło do zaszyfrowania infrastruktury serwerowej" - przekazała Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Systemy i kopie zapasowe niedostępne

Władze placówki podkreśliły, że utraciły dostęp zarówno do systemów informatycznych, jak i ich kopii zapasowych. W konsekwencji czasowo niedostępne są m.in.:

bazy danych studentów i pracowników,

systemy dziekanatowe,

systemy kadrowo-płacowe.

Uczelnia ostrzegła również, że istnieje wysokie ryzyko uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do przetwarzanych przez nią danych osobowych. Mogą one obejmować imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych.

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"Z uwagi na charakter ataku istnieje wysokie ryzyko, że osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach Uczelni (takich jak: imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych)!" - przekazano w komunikacie.

O zdarzeniu zostały powiadomione właściwe służby i organy nadzorcze. Uczelnia przekazała, że współpracuje m.in. z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CERT Polska, CSIRT NASK oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Apel uczelni po cyberataku

Władze placówki zaapelowały do studentów i pracowników o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe podjęcie następujących środków zaradczych:

zastrzeżenie numeru PESEL;

założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i aktywowanie alertów;

zmianę hasła do bankowości, prywatnej poczty elektronicznej i innych serwisów - w szczególności jeśli było ono takie samo jak do systemów uczelni;

zachowanie ostrożności przy odbieraniu SMS-ów, wiadomości e-mail oraz połączeń telefonicznych.

"Z uwagi na utratę dostępu do systemów, w najbliższym czasie przedstawimy Państwu tymczasowe, alternatywne procedury kontaktu z dziekanatami i działem kadr oraz zasady przywracania ciągłości procesów dydaktycznych" - poinformowała uczelnia.

Uczelnia zapewniła jednocześnie, że zajęcia będą odbywać się zgodnie z planami opublikowanymi na jej stronie internetowej, w zakładkach poszczególnych wydziałów.