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Dane studentów zagrożone. Uczelnia apeluje po ataku

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Cyberbezpieczeństwo
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach padła ofiarą poważnego ataku hakerskiego, który doprowadził do zaszyfrowania serwerów i utraty dostępu do systemów oraz kopii zapasowych. Władze placówki ostrzegają, że cyberprzestępcy mogli przejąć dane osobowe studentów i pracowników, w tym numery PESEL i rachunków bankowych.

"Pomimo stosowania zaawanasowanych systemów zabezpieczeń, regularnego monitorowania oraz zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności informujemy, że w związku z dużym cyberatakiem typu ransomware na sieć informatyczną Uczelni, doszło do zaszyfrowania infrastruktury serwerowej" - przekazała Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.

Systemy i kopie zapasowe niedostępne

Władze placówki podkreśliły, że utraciły dostęp zarówno do systemów informatycznych, jak i ich kopii zapasowych. W konsekwencji czasowo niedostępne są m.in.:

  • bazy danych studentów i pracowników,
  • systemy dziekanatowe,
  • systemy kadrowo-płacowe.

Uczelnia ostrzegła również, że istnieje wysokie ryzyko uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do przetwarzanych przez nią danych osobowych. Mogą one obejmować imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych.

"Z uwagi na charakter ataku istnieje wysokie ryzyko, że osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach Uczelni (takich jak: imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych)!" - przekazano w komunikacie.

O zdarzeniu zostały powiadomione właściwe służby i organy nadzorcze. Uczelnia przekazała, że współpracuje m.in. z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CERT Polska, CSIRT NASK oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Apel uczelni po cyberataku

Władze placówki zaapelowały do studentów i pracowników o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe podjęcie następujących środków zaradczych:

  • zastrzeżenie numeru PESEL;
  • założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i aktywowanie alertów;
  • zmianę hasła do bankowości, prywatnej poczty elektronicznej i innych serwisów - w szczególności jeśli było ono takie samo jak do systemów uczelni;
  • zachowanie ostrożności przy odbieraniu SMS-ów, wiadomości e-mail oraz połączeń telefonicznych.

"Z uwagi na utratę dostępu do systemów, w najbliższym czasie przedstawimy Państwu tymczasowe, alternatywne procedury kontaktu z dziekanatami i działem kadr oraz zasady przywracania ciągłości procesów dydaktycznych" - poinformowała uczelnia.

Uczelnia zapewniła jednocześnie, że zajęcia będą odbywać się zgodnie z planami opublikowanymi na jej stronie internetowej, w zakładkach poszczególnych wydziałów.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
atak hakerówCyberbezpieczeństwo
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