Dane studentów zagrożone. Uczelnia apeluje po ataku
"Pomimo stosowania zaawanasowanych systemów zabezpieczeń, regularnego monitorowania oraz zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności informujemy, że w związku z dużym cyberatakiem typu ransomware na sieć informatyczną Uczelni, doszło do zaszyfrowania infrastruktury serwerowej" - przekazała Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Systemy i kopie zapasowe niedostępne
Władze placówki podkreśliły, że utraciły dostęp zarówno do systemów informatycznych, jak i ich kopii zapasowych. W konsekwencji czasowo niedostępne są m.in.:
- bazy danych studentów i pracowników,
- systemy dziekanatowe,
- systemy kadrowo-płacowe.
Uczelnia ostrzegła również, że istnieje wysokie ryzyko uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do przetwarzanych przez nią danych osobowych. Mogą one obejmować imiona i nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych.
"Z uwagi na charakter ataku istnieje wysokie ryzyko, że osoby nieuprawnione mogły uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach Uczelni (takich jak: imiona, nazwiska, numery PESEL, adresy zamieszkania, numery albumów, oceny oraz numery rachunków bankowych)!" - przekazano w komunikacie.
O zdarzeniu zostały powiadomione właściwe służby i organy nadzorcze. Uczelnia przekazała, że współpracuje m.in. z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, CERT Polska, CSIRT NASK oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Apel uczelni po cyberataku
Władze placówki zaapelowały do studentów i pracowników o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe podjęcie następujących środków zaradczych:
- zastrzeżenie numeru PESEL;
- założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i aktywowanie alertów;
- zmianę hasła do bankowości, prywatnej poczty elektronicznej i innych serwisów - w szczególności jeśli było ono takie samo jak do systemów uczelni;
- zachowanie ostrożności przy odbieraniu SMS-ów, wiadomości e-mail oraz połączeń telefonicznych.
"Z uwagi na utratę dostępu do systemów, w najbliższym czasie przedstawimy Państwu tymczasowe, alternatywne procedury kontaktu z dziekanatami i działem kadr oraz zasady przywracania ciągłości procesów dydaktycznych" - poinformowała uczelnia.
Uczelnia zapewniła jednocześnie, że zajęcia będą odbywać się zgodnie z planami opublikowanymi na jej stronie internetowej, w zakładkach poszczególnych wydziałów.