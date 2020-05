"Trochę głupia sprawa, ale nie mam jak zapłacić za zakupy". Policja ostrzega przed oszustami

Policja ostrzega przed oszustwami na Blika. "Trochę głupia sprawa, ale nie mam jak zapłacić za zakupy bo zapomniałam portfela z domu" - to jedna z przykładowych wiadomości wysłanych przez oszustów, którzy podszywają się pod naszych znajomych.

Blik to system płatności mobilnych, który umożliwia między innymi dokonywanie płatności w sklepach stacjonarnych z wykorzystaniem sześciocyfrowych kodów. W tym celu należy uruchomić aplikację banku w telefonie, wyświetlić kod, przepisać go na terminalu, a następnie potwierdzić transakcję PIN-em w aplikacji banku.

Oszustwo na Blika

Jak wskazano, oszuści znaleźli "sposób na wyłudzanie pieniędzy". Oszuści podszywają się na portalach społecznościowych pod naszych znajomych lub rodzinę, prosząc nas o pożyczkę pieniędzy, bo sprawa jest bardzo pilna. Do komunikatu dołączono także przykładowe treści wiadomości od przestępców.

Policjanci poinformowali, że oszuści "za pomocą wyłudzonego kodu do płatności mobilnej okradają konto osoby oszukanej". "Apelujemy, aby nikomu nie udostępniać danych do kont bankowych" - dodano.

Funkcjonariusze radzą również, by w takiej sytuacji nie działać w emocjach i nie ulegać presji rzekomych bliskich. "Oszuści będą wymyślali najróżniejsze historie, np. zgubiony portfel, skradziona torebka, czy potrzeba wykupienia drogich leków, wszystko to po to, aby jak najszybciej okraść nas z pieniędzy" - podkreślili policjanci.