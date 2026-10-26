Tech Oskarżony o morderstwo sfingował własną śmierć przy pomocy AI Oprac. Wiktor Knowski |

Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ravi_Sharma1030/Shutterstock

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Jak opisała to stacja NDTV, mieszkaniec Indii przykrył martwego kozła całunem i wykorzystał narzędzia AI, żeby w płomieniach umieścić własną twarz.

AI miało pomóc sfingować śmierć

Kiedy w niedzielę mężczyznę aresztowała policja, okazało się, że zdążył już złożyć w sądzie dokumenty potwierdzające jego zgon, łącznie ze zdjęciami konduktu pogrzebowego.

Miało to doprowadzić do umorzenia toczącego się przeciwko niemu procesu o morderstwo z 2016 r.

Ucieczka przed wierzycielami

Sfingowanie własnej śmierci miało posłużyć oszustowi również do ucieczki przed wierzycielami. Mężczyzna nie miał specjalistycznego wykształcenia, ale zajmował się inwestycjami giełdowymi, w tym za pomocą środków uzyskanych od innych.

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Po zatrzymaniu mężczyzny wszczęto przeciwko niemu również postępowanie o fałszerstwo, a także - skoro okazało się, że jednak żyje - wznowiono także proces w sprawie morderstwa.