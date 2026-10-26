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Oskarżony o morderstwo sfingował własną śmierć przy pomocy AI

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Nowe Delhi, Indie
Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Ravi_Sharma1030/Shutterstock
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Wykorzystał narzędzia sztucznej inteligencji do wygenerowania zdjęć z własnego pogrzebu. Upozorowanie śmierci było próbą na uniknięcie wyroku. Zamiast niego skremowany został kozioł. Uzyskał nawet akt zgonu, ale jego plan spalił na panewce.

Jak opisała to stacja NDTV, mieszkaniec Indii przykrył martwego kozła całunem i wykorzystał narzędzia AI, żeby w płomieniach umieścić własną twarz.

AI miało pomóc sfingować śmierć

Kiedy w niedzielę mężczyznę aresztowała policja, okazało się, że zdążył już złożyć w sądzie dokumenty potwierdzające jego zgon, łącznie ze zdjęciami konduktu pogrzebowego.

Miało to doprowadzić do umorzenia toczącego się przeciwko niemu procesu o morderstwo z 2016 r. 

Ucieczka przed wierzycielami

Sfingowanie własnej śmierci miało posłużyć oszustowi również do ucieczki przed wierzycielami. Mężczyzna nie miał specjalistycznego wykształcenia, ale zajmował się inwestycjami giełdowymi, w tym za pomocą środków uzyskanych od innych. 

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Po zatrzymaniu mężczyzny wszczęto przeciwko niemu również postępowanie o fałszerstwo, a także - skoro okazało się, że jednak żyje - wznowiono także proces w sprawie morderstwa.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaIndie
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