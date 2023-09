Zmiany dla części klientów giganta komórkowego w Polsce. Podano termin

Orange podkreśliło, że wygaszenie sieci 3G "poprawi zasięg i jakość rozmów, bo wykorzystana dotychczas częstotliwość zostanie użyta dla nowocześniejszej technologii LTE". "W ciągu ostatnich kilku lat udział 3G, w całym ruchu w sieci operatora, zmniejszył się z 26 proc. do około 2,5 proc. Dlatego nadeszła pora na zmiany" - ocenił operator.

3G jest trzecią generacją sieci mobilnej, która w porównaniu do 2G umożliwiała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s. Wraz z szerszym dostępem do internetu na urządzeniach mobilnych, 3G stało się jednak niewystarczające.