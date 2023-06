Zmiany dla klientów giganta komórkowego. Ostrzeżenie

Pod koniec marca Orange ogłosiło, że w tym roku rozpocznie wyłączanie sieci 3G w Polsce. "Od dłuższego czasu mówimy, że w tym roku zaczniemy wygaszać sieć 3G. Właśnie ogłosiliśmy, że w drugim kwartale 2024 roku wyłączymy 3G w okolicach Słupska i Koszalina. Rejony te dołączą do Piły i Sieradza – tam sieć 3G wyłączona będzie w pierwszej kolejności, już we wrześniu tego roku" - podano w komunikacie.

Wyłączenie sieci 3G w Orange od drugiej połowy września

Wyłączenie sieci 3G. Co musi wiedzieć i sprawdzić klient?

Jeśli okaże się, że karta SIM jest do wymiany, to można jej dokonać za darmo w każdym salonie Orange Polska. Jeśli zaś problem będzie dotyczył telefonu, to operator podaje, że w zależności od modelu może istnieć opcja odkupu, co oznacza zniżkę na zakup nowego telefonu.