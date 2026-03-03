Zmiany w umowie z Pentagonem. "Aby bardzo jasno określić zasady"

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Dyrektor generalny OpenAI przekazał w poniedziałek, że spółka rozwijająca ChatGPT współpracuje z Departamentem Obrony USA w sprawie modyfikacji obowiązującej umowy.

"Pracujemy z Departamentem Wojny nad wprowadzeniem pewnych uzupełnień do naszej umowy, aby bardzo jasno określić zasady" - napisał Altman w serwisie X.

Jak wyjaśnił, jednym z nowych zapisów ma być potwierdzenie, że usługi OpenAI nie będą wykorzystywane przez agencje wywiadowcze resortu obrony.

Wykluczenie dla agencji wywiadowczych

Altman zaznaczył, że Pentagon potwierdził, iż rozwiązania OpenAI nie będą używane przez agencje wywiadowcze Departamentu Wojny, takie jak NSA.

Dodał również, że ewentualne świadczenie usług na rzecz tych agencji wymagałoby odrębnej, dodatkowej modyfikacji kontraktu.

W ubiegłym tygodniu firma poinformowała o zawarciu umowy dotyczącej wdrożenia jej technologii w niejawnej sieci Departamentu Obrony.

Kwestia Anthropic

Tego samego dnia, w którym ogłoszono porozumienie z OpenAI, prezydent Donald Trump zdecydował o wstrzymaniu korzystania z narzędzi AI firmy Anthropic przez wszystkie agencje federalne. Sekretarz obrony Pete Hegseth poinformował, że spółka otrzyma status "ryzyka dla łańcucha dostaw".

Administracja uzasadniała tę decyzję brakiem porozumienia w rozmowach z Pentagonem. Według władz firma nie zgodziła się na złagodzenie ograniczeń dotyczących użycia jej systemów w autonomicznych systemach uzbrojenia ani w działaniach związanych z szeroko zakrojoną inwigilacją obywateli USA.

Anthropic zapowiedziało odwołanie od tej decyzji. Nadanie statusu "ryzyka dla łańcucha dostaw" jest zwykle zarezerwowane dla podmiotów powiązanych z zagranicznymi przeciwnikami i w praktyce mogłoby oznaczać wykluczenie produktów spółki z projektów realizowanych na rzecz wojska.

