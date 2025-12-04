Logo TVN24
OpenAI przejmuje polską spółkę

Sam Altman
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
OpenAI przejęło polską spółkę Neptune - twórcę specjalistycznej platformy do monitorowania i analizy procesów trenowania modeli sztucznej inteligencji. Firmy poinformowały o transakcji w opublikowanych komunikatach, nie ujawniając jej wartości.

Jak podano w komunikacie, OpenAI kupiło Neptune – polski startup założony w 2017 r. przez Piotra Niedźwiedzia.

Spółka zbudowała platformę do obserwacji i analizy treningów modeli AI, wykorzystywaną przez naukowców i zespoły badawcze na całym świecie.

nvidia czip shutterstock_1060748543
Niepokojące braki układów pamięci. "Zaczynamy się martwić"
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
"Ryzyko dla stabilności finansowej". Wielki bank alarmuje

Według danych ze strony internetowej firmy Neptune pozyskał dotychczas 18 mln dolarów finansowania od funduszy takich jak Almaz Capital oraz TDJ Pitango Ventures.

- Neptune stworzył szybki i precyzyjny system, który umożliwia naukowcom analizowanie złożonych procesów treningowych – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jakub Pachocki, główny naukowiec w OpenAI.

- Planujemy współpracować nad integracją ich narzędzi z naszym systemem szkoleniowym, aby poszerzyć wiedzę na temat sposobu uczenia się modeli – dodał.

Jak napisał na blogu prezes Neptune, Piotr Niedźwiedź, za sprawą transakcji obie firmy będą pracować "jeszcze bliżej razem". Startup zakończy w najbliższych miesiącach świadczenie usług zewnętrznych - zapowiedział Niedźwiedź. Warunków przejęcia nie ujawniono.

- Jestem naprawdę wdzięczny naszym klientom, inwestorom, współzałożycielom i kolegom, którzy umożliwili tę podróż – powiedział Niedźwiedź. - To była już podróż życia, a jednak wciąż wierzę, że to dopiero początek - dodał.

Wsparcie działań OpenAI

Neptune zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy zakończy świadczenie usług dla klientów zewnętrznych. Oznacza to, że technologia firmy będzie w pełni skierowana na wsparcie działań OpenAI.

Platforma Neptune służy do monitorowania parametrów i wyników treningów modeli, co pozwala badaczom analizować ich zachowanie na każdym etapie uczenia. Integracja z systemami OpenAI ma rozszerzyć możliwości analityczne oraz usprawnić procesy budowy bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Wartości transakcji nie ujawniono.

pc

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP, CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

OpenAISztuczna inteligencjaSam Altman
