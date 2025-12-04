OpenAI przejmuje polską spółkę

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Jak podano w komunikacie, OpenAI kupiło Neptune – polski startup założony w 2017 r. przez Piotra Niedźwiedzia.

Spółka zbudowała platformę do obserwacji i analizy treningów modeli AI, wykorzystywaną przez naukowców i zespoły badawcze na całym świecie.

Według danych ze strony internetowej firmy Neptune pozyskał dotychczas 18 mln dolarów finansowania od funduszy takich jak Almaz Capital oraz TDJ Pitango Ventures.

- Neptune stworzył szybki i precyzyjny system, który umożliwia naukowcom analizowanie złożonych procesów treningowych – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Jakub Pachocki, główny naukowiec w OpenAI.

- Planujemy współpracować nad integracją ich narzędzi z naszym systemem szkoleniowym, aby poszerzyć wiedzę na temat sposobu uczenia się modeli – dodał.

Jak napisał na blogu prezes Neptune, Piotr Niedźwiedź, za sprawą transakcji obie firmy będą pracować "jeszcze bliżej razem". Startup zakończy w najbliższych miesiącach świadczenie usług zewnętrznych - zapowiedział Niedźwiedź. Warunków przejęcia nie ujawniono.

- Jestem naprawdę wdzięczny naszym klientom, inwestorom, współzałożycielom i kolegom, którzy umożliwili tę podróż – powiedział Niedźwiedź. - To była już podróż życia, a jednak wciąż wierzę, że to dopiero początek - dodał.

Wsparcie działań OpenAI

Neptune zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy zakończy świadczenie usług dla klientów zewnętrznych. Oznacza to, że technologia firmy będzie w pełni skierowana na wsparcie działań OpenAI.

Platforma Neptune służy do monitorowania parametrów i wyników treningów modeli, co pozwala badaczom analizować ich zachowanie na każdym etapie uczenia. Integracja z systemami OpenAI ma rozszerzyć możliwości analityczne oraz usprawnić procesy budowy bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji.

Wartości transakcji nie ujawniono.

