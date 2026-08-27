Tech Giganci biją na alarm. "Staną się znacznie bardziej powszechne" Oprac. Paulina Karpińska |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W opublikowanym w czwartek wspólnym liście OpenAI, Anthropic, Microsoft, Alphabet i Amazon wraz z ponad 100 innymi przedsiębiorstwami, w tym Broadcom, Capital One, Cloudflare, CrowdStrike, General Motors, IBM, Mastercard, Oracle, Robinhood, Shopify i Visa, ostrzegły, że pozostało niewiele czasu, by "uczynić nasz cyfrowy świat znacznie bezpieczniejszym" przed nadciągającą falą zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją - poinformował Reuters.

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Ostrzeżenie gigantów technologicznych przed cyberatakami

Firmy wyjaśniły, że "w nadchodzących miesiącach cyberataki wspierane przez sztuczną inteligencję staną się znacznie bardziej powszechne, ponieważ modele AI na całym świecie będą coraz bardziej zaawansowane". Wezwały także przedstawicieli rządów i biznesu do wykorzystania "pełni technologii, zasobów i wiedzy eksperckiej" w walce z tym zagrożeniem.

Autorzy listu zaapelowali również do rządów o przyspieszenie programów zaufanego dostępu, które umożliwiają wybranym firmom korzystanie z bardziej zaawansowanych modeli AI przed ich udostępnieniem szerokiej publiczności. Pozostałe organizacje wezwano do uczynienia cyberobrony "natychmiastowym priorytetem dla kierownictwa".

Zagrożenia płynące z rozwoju sztucznej inteligencji

Reuters podkreślił, że obawy o postępy w rozwoju sztucznej inteligencji, które znacząco zwiększą skalę kampanii hakerskich, zaczynają się urzeczywistniać. Coraz częściej nieuczciwe podmioty wykorzystują duże modele językowe do włamań do organizacji na całym świecie.

W czerwcu sojusz wywiadowczy Five Eyes, zrzeszający USA, Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię, ostrzegł, że rozwój sztucznej inteligencji może całkowicie zmienić krajobraz cyberbezpieczeństwa.