Problemy ze Starlinkami w Ukrainie. Ograniczenia zakłóciły wojskowe misje
Były doradca ukraińskiego ministerstwa obrony Serhij Sternenko napisał na Telegramie, że połączenie zaczęło zanikać, gdy pojazdy przekraczały prędkość 160 km/h.
"Podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h zaczęło zanikać połączenie (z terminalami - red.). Z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji" - czytamy w jego środowym wpisie. Sternenko dodał, że zwykłe terminale satelitarne nadal działają.
Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow potwierdził występowanie ograniczeń. Według niego dotyczą one wojskowego pakietu usług Starlink - StarShield.
Brak ostrzeżenia o ograniczeniach
Beskrestnow napisał na Telegramie, że ukraińskie siły obronne nie dostały ostrzeżenia o ograniczeniach. "Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji" - napisał. Dodał, że sytuacja "nie może być przypadkiem" i jest związana z "obecną sytuacją polityczną".
Do sprawy odniósł się na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W swoim wpisie napisał: "Hej, @elonmusk, ważniaku, znowu uprawiasz politykę, wykorzystując swoje produkty? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię".
Porozumienie Trumpa z Putinem
Prezydent USA Donald Trump poinformował w miniony piątek, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem porozumienie w sprawie dostaw oleju napędowego. Umowa ma obejmować natychmiastową dostawę 300 tys. ton paliwa na rynek światowy, w tym amerykański. Trump zapowiedział też dostawę kolejnych 500 tys. ton w przyszłym miesiącu oraz miliona ton w późniejszym okresie.
Terminale Starlink należą do SpaceX, firmy Elona Muska. Mają one istotne znaczenie dla utrzymania łączności ukraińskiego wojska i przeprowadzania ataków na rosyjskie pozycje.
Na początku roku, po rozmowach ukraińskiego ministerstwa obrony z Muskiem, Kijów doprowadził do zablokowania terminali wykorzystywanych przez Rosjan. Pod koniec lipca media informowały, że podczas spotkania z Trumpem w Waszyngtonie Zełenski prosił o zgodę na używanie Starlinków do ataków na cele w Rosji. Rozmowy nie przyniosły pozytywnego rezultatu.