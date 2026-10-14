Tech Problemy ze Starlinkami w Ukrainie. Ograniczenia zakłóciły wojskowe misje Oprac. Jan Sowa |

Zełenski: chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej, jeśli to możliwe to przed zimą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Były doradca ukraińskiego ministerstwa obrony Serhij Sternenko napisał na Telegramie, że połączenie zaczęło zanikać, gdy pojazdy przekraczały prędkość 160 km/h.

"Podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h zaczęło zanikać połączenie (z terminalami - red.). Z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji" - czytamy w jego środowym wpisie. Sternenko dodał, że zwykłe terminale satelitarne nadal działają.

❗️Last ​​night, the operation of Starlink terminals in Ukraine was restricted.

Connectivity began to drop when moving at speeds exceeding 160 km/h. As a result, a number of critical missions were disrupted.



SpaceX likely took these measures at the request of the Trump… — Serhii Sternenko (@sternenko) October 14, 2026 Rozwiń

Doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow potwierdził występowanie ograniczeń. Według niego dotyczą one wojskowego pakietu usług Starlink - StarShield.

Brak ostrzeżenia o ograniczeniach

Beskrestnow napisał na Telegramie, że ukraińskie siły obronne nie dostały ostrzeżenia o ograniczeniach. "Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji" - napisał. Dodał, że sytuacja "nie może być przypadkiem" i jest związana z "obecną sytuacją polityczną".

Do sprawy odniósł się na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W swoim wpisie napisał: "Hej, @elonmusk, ważniaku, znowu uprawiasz politykę, wykorzystując swoje produkty? Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię".

Hey, @elonmusk, big man, are you playing politics with your products again?

As your European customers, we are watching you. https://t.co/T385xpUEUu — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 14, 2026 Rozwiń

Porozumienie Trumpa z Putinem

Prezydent USA Donald Trump poinformował w miniony piątek, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem porozumienie w sprawie dostaw oleju napędowego. Umowa ma obejmować natychmiastową dostawę 300 tys. ton paliwa na rynek światowy, w tym amerykański. Trump zapowiedział też dostawę kolejnych 500 tys. ton w przyszłym miesiącu oraz miliona ton w późniejszym okresie.

Terminale Starlink należą do SpaceX, firmy Elona Muska. Mają one istotne znaczenie dla utrzymania łączności ukraińskiego wojska i przeprowadzania ataków na rosyjskie pozycje.

Na początku roku, po rozmowach ukraińskiego ministerstwa obrony z Muskiem, Kijów doprowadził do zablokowania terminali wykorzystywanych przez Rosjan. Pod koniec lipca media informowały, że podczas spotkania z Trumpem w Waszyngtonie Zełenski prosił o zgodę na używanie Starlinków do ataków na cele w Rosji. Rozmowy nie przyniosły pozytywnego rezultatu.