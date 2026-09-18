Tech Kto zapłaci za apetyt AI na energię? Kongres przyjął ważny projekt Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

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Ratepayer Protection Act zobowiązuje stanowych regulatorów rynku energii do rozważenia przepisów, zgodnie z którymi właściciele centrów danych pokrywaliby część kosztów budowy nowych źródeł energii elektrycznej.

Przyjęcie projektu jest najważniejszym dotąd krokiem Kongresu USA mającym chronić konsumentów przed rosnącymi kosztami infrastruktury związanej z boomem na sztuczną inteligencję.

Centra danych tematem kampanii do Kongresu

Budowa gigantycznych centrów obliczeniowych do obsługi modeli sztucznej inteligencji stała się ważnym tematem politycznym przed zaplanowanymi na początek listopada połówkowymi wyborami do Kongresu. Podczas gdy Republikanie do niedawna wyraźnie sprzyjali inwestycjom w nowe moce obliczeniowe, kandydaci na kongresmenów z ramienia partii Demokratycznej dystansowali się od takich projektów.

Przeciwnicy budowy centrów wskazują na obawy dotyczące wzrostu rachunków za energię, przeciążenia sieci energetycznych, wysokie zużycie wody i umiarkowaną, jak na niemałe koszty społeczne, liczbę miejsc pracy w takich obiektach.

Według informacji przytoczonych w materiale 70 procent Amerykanów sprzeciwia się budowie centrów danych w swojej okolicy.

Rosną obawy o tempo rozwoju AI

Głosowanie odbyło się w czasie szerszej dyskusji o tempie i kosztach rozwoju sztucznej inteligencji.

W ubiegły weekend szefowie najpotężniejszych firm zajmujących się AI wezwali do spowolnienia tempa rozwoju najbardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Obecnie tempo rozwoju technologii jest tak wysokie, że nawet tworzące AI korporacje mają obawy związane z bezpieczeństwem jej użytkowania.

Projekt Ratepayer Protection Act przygotowali republikanin Gabe Evans z Kolorado i demokratka Kathy Castor z Florydy. W lipcu projekt przeszedł przez komisję energii i handlu Izby Reprezentantów. Wcześniej republikańskie kierownictwo Izby nie deklarowało jednoznacznie, czy skieruje go pod głosowanie całej izby.

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Trump przeciwko hamowaniu rozwoju AI

Przyjęcie projektu nastąpiło w czasie, gdy Donald Trump sprzeciwia się hamowaniu rozwoju sztucznej inteligencji. Przywódca USA widzi dominację w tej technologii jako element rywalizacji z Chinami.

W poniedziałek napisał na platformie Truth Social:

"Jedyną kontrolą lub 'barierami ochronnymi', jakich potrzebuje AI, jest SILNY I MĄDRY (z wysokim IQ!) PREZYDENT, a USA z pewnością takiego mają!"

Wpis Trumpa w Truth Social Źródło zdjęcia: Truth Social

Trump zdecydowanie broni również rozwoju centrów danych mimo rosnącego sprzeciwu na poziomie lokalnym. We wpisie z 31 sierpnia stwierdził, że społeczności odrzucające takie inwestycje będą "zacofane i biedne".

"Jeśli chcą odnieść sukces i być bogate, mieć znacznie niższe podatki i mnóstwo miejsc pracy, niech dane królują" - napisał Trump.