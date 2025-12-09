"Nowy sposób działania" oszustów. Największy bank w Polsce ostrzega

Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku Źródło: KWP w Olsztynie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Przestępcy podszywają się pod naszych pracowników i wykorzystują spreparowane dokumenty, by wzbudzić zaufanie klientów" – ostrzega PKO BP. Jak wskazano w komunikacie, celem jest przejęcie danych do konta lub nakłonienie do wykonania przelewu na tzw. konto techniczne.

Bank podkreśla, że jego pracownicy nigdy nie wysyłają legitymacji ani wizytówek SMS-em lub e-mailem.

Jak działa nowy schemat oszustwa

Według komunikatu banku przestępstwo zazwyczaj przebiega w kilku krokach:

klient otrzymuje telefon z informacją o rzekomym zaciągnięciu pożyczki,

następnie kontaktuje się osoba podająca się za "pracownika banku", która oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta,

dla uwiarygodnienia przesyłana jest fałszywa legitymacja bankowa,

rozmówca może sugerować instalację aplikacji do zdalnego sterowania lub nakłaniać do przelania pieniędzy na "konto techniczne".

"Nasi pracownicy nigdy nie proszą o instalowanie aplikacji ani o przelewanie pieniędzy w celu zabezpieczenia środków" – podkreśla bank.

Jak chronić swoje pieniądze

Bank apeluje do klientów, aby:

nie podawali przez telefon danych logowania, kodów Blik, danych kartowych ani pełnych danych osobowych,

nie instalowali żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy,

zachowali szczególną ostrożność przy telefonach dotyczących rzekomych zagrożeń na koncie.

"Jeśli rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości – należy ją natychmiast przerwać" – zaznaczają przedstawiciele banku.

Rozwiń

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Jan Sowa Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock