"Nowy sposób działania" oszustów. Największy bank w Polsce ostrzega

shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
PKO Bank Polski ostrzega klientów przed "nowym sposobem działania przestępców". Oszuści wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych legitymacji bankowych, którymi próbują uwiarygodnić się podczas rozmów telefonicznych i wyłudzić pieniądze.

"Przestępcy podszywają się pod naszych pracowników i wykorzystują spreparowane dokumenty, by wzbudzić zaufanie klientów" – ostrzega PKO BP. Jak wskazano w komunikacie, celem jest przejęcie danych do konta lub nakłonienie do wykonania przelewu na tzw. konto techniczne.

Bank podkreśla, że jego pracownicy nigdy nie wysyłają legitymacji ani wizytówek SMS-em lub e-mailem.

Jak działa nowy schemat oszustwa

Według komunikatu banku przestępstwo zazwyczaj przebiega w kilku krokach:

  • klient otrzymuje telefon z informacją o rzekomym zaciągnięciu pożyczki,
  • następnie kontaktuje się osoba podająca się za "pracownika banku", która oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta,
  • dla uwiarygodnienia przesyłana jest fałszywa legitymacja bankowa,
  • rozmówca może sugerować instalację aplikacji do zdalnego sterowania lub nakłaniać do przelania pieniędzy na "konto techniczne".

"Nasi pracownicy nigdy nie proszą o instalowanie aplikacji ani o przelewanie pieniędzy w celu zabezpieczenia środków" – podkreśla bank.

Jak chronić swoje pieniądze

Bank apeluje do klientów, aby:

  • nie podawali przez telefon danych logowania, kodów Blik, danych kartowych ani pełnych danych osobowych,
  • nie instalowali żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy,
  • zachowali szczególną ostrożność przy telefonach dotyczących rzekomych zagrożeń na koncie.

"Jeśli rozmowa budzi jakiekolwiek wątpliwości – należy ją natychmiast przerwać" – zaznaczają przedstawiciele banku.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TechnologiaAIOszustwa internetowe
