Oszuści podszywają się pod członków rodziny. Uwaga na takie SMS-y

Fałszywe ogłoszenie sprzedażowe na Facebooku

"Przesyłają potencjalnej ofierze link do strony, na której rzekomo znajduje się więcej informacji o sprzedawanym produkcie. W rzeczywistości jest to fałszywy panel logowania do serwisu Facebook, służący do wyłudzenia danych dostępowych ofiary" - poinformowała NASK. Dodała, że celem ataku jest przejęcie konta w serwisie społecznościowym, które może zostać następnie wykorzystane do innych szkodliwych działań, na przykład próby wyłudzenia pieniędzy od znajomych ofiary lub nakłonienia ich do instalacji szkodliwego oprogramowania.