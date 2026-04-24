Tech Kolejny kraj zapowiada zakaz mediów społecznościowych dla dzieci

Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych Źródło: TVN24

Decyzję Jonas Gahr Stoere ogłosił w piątek. Premier Norwegii zapowiedział, że jeszcze w tym roku Partia Pracy przedstawi w parlamencie ustawę zakazującą dzieciom do 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych. "Przedstawiamy takie prawo, bo chcemy, by dzieci mogły pozostać dziećmi" - przekazał w oświadczeniu. "Zabawa, przyjaźnie i codzienne życie nie mogą być przejmowane przez algorytmy i ekrany. To ważny środek służący ochronie cyfrowego życia dzieci" - dodał.

Zgodnie z zapowiedzią, to na firmach technologicznych będzie ciążył obowiązek weryfikacji wieku użytkowników. Premier zapowiedział, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prawo może wejść w życie w przyszłym roku.

Ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci

Norwegia jest kolejnym krajem, który ogłosił zamiar wprowadzenia ograniczeń w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci. Niedawno zapowiedź taką wobec dzieci poniżej 15. roku życia ogłosiły między innymi władze Grecji, a w czwartek turecki parlament przyjął ustawę zakazującą korzystania z platform społecznościowych przez dzieci poniżej 15. roku życia.

W grudniu 2025 roku Australia stała się pierwszym krajem na świecie, który wprowadził ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dla dzieci - w przypadku tego kraju limit wyznaczono na 16 lat. Nad podobnymi zakazami trwają prace także na przykład w Słowenii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Hiszpanii i Polsce.