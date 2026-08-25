"Za atakiem mogą stać Rosjanie". Usługi publiczne w Norwegii na celowniku hakerów
"Ten atak jest dwa–trzy razy większy od poprzednich, z którymi mieliśmy do czynienia. Trwa z pełną siłą, a sytuacja nadal nie jest opanowana" - przekazał w komunikacie przedstawiciel Digdir Are Kvistad.
Atak DDoS, polegający na przeciążaniu systemów ogromną liczbą połączeń, objął kluczowe państwowe usługi informatyczne, w tym systemy umożliwiające logowanie do administracji i korzystanie z usług publicznych. Ponieważ ataki pojawiają się falami, sytuacja okresowo się poprawia, a następnie znów się pogarsza.
Hakerzy zażądali okupu od Norwegii
Digdir poinformował, że w trakcie ataku otrzymał od hakerów żądanie zapłacenia okupu, ale je odrzucił. Szczegółów nie ujawniono.
Norweski Urząd Bezpieczeństwa Narodowego (NSM) przyznał w komunikacie, że podobne ataki blokujące dostęp do usług często są wykorzystywane do cyfrowych wymuszeń, a napastnicy grożą dalszym zakłócaniem działania systemów, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. NSM podkreślił, że atak DDoS uniemożliwia korzystanie z usług, ale nie oznacza kradzieży danych.
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Za atak na Norwegię mogą odpowiadać Rosjanie
- Skala i zasoby potrzebne do przeprowadzenia takiej operacji sugerują, że za atakiem mogą stać Rosjanie - ocenił w rozmowie z dziennikiem "VG" ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Aristidis Kaloudis z Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technologicznego (NTNU).
Drugi dzień z rzędu problemy techniczne miał też we wtorek największy bank Norwegii, DNB. Klienci zgłaszali problemy z płatnościami, przelewami i sprawdzaniem salda.
To trzeci tego lata cyberatak na cyfrowe usługi publiczne w Norwegii. Do poprzednich doszło w czerwcu i na początku sierpnia. Kilkanaście dni temu kilkukrotnie został zaatakowany norweski totalizator sportowy, a hakerom udało się wykraść dane 1,6 miliona klientów jednego z operatorów hulajnóg elektrycznych.