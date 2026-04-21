Tech Szef banku centralnego alarmuje. "Miecz obosieczny"

Anthropic w konflikcie z Pentagonem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezes Deutsche Bundesbank Joachim Nagel we wtorek wezwał do udostępnienia modelu Mythos wszystkim instytucjom. Jak podkreślił, ma to zapobiec nierównej konkurencji i ograniczyć ryzyko nadużyć.

- Wszystkie istotne instytucje powinny mieć dostęp do takiej technologii, aby uniknąć zakłóceń konkurencji - powiedział cytowany przez Reutersa Nagel.

Nowe ryzyka dla banków

Szef Bundesbanku ostrzegł, że organy nadzorcze muszą działać, by zapobiec wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego modelu AI tej firmy w sposób niezgodny z prawem.

- Mythos to model sztucznej inteligencji, który wydaje się zdolny do szybkiego identyfikowania i wykorzystywania luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu instytucji finansowych - zaznaczył.

Technologia wzbudziła obawy w branży bankowej, szczególnie w kontekście podatności starszych systemów IT. - Wydaje się, że ten model AI to miecz obosieczny, ponieważ może być używany nie tylko do poprawy systemów bezpieczeństwa cyfrowego, ale także do wykorzystywania ich słabości w złych zamiarach - dodał Nagel podczas wydarzenia w Rzymie.

Presja na regulatorów

Eksperci zwracają uwagę, że zaawansowane zdolności programistyczne Mythosa mogą umożliwić bezprecedensowe wykrywanie luk w cyberbezpieczeństwie. To z kolei zwiększa presję na regulatorów na całym świecie.

Model został udostępniony jedynie wybranym firmom i organizacjom zarządzającym kluczową infrastrukturą cyfrową, co dodatkowo nasiliło dyskusję o potrzebie jego szerszej dostępności.

Zagrożenia dla gospodarki i bezpieczeństwa

Sama firma Anthropic przyznała, że zdolność modelu do wykrywania błędów oprogramowania na dużą skalę - w przypadku niewłaściwego użycia - może stanowić poważne ryzyko dla gospodarek, bezpieczeństwa publicznego i narodowego.

Eksperci ostrzegają, że szczególnie narażony jest sektor bankowy, oparty na złożonych i często przestarzałych systemach technologicznych.

AI a inflacja

Nagel odniósł się także szerzej do wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę. Podważył tezę, że AI może obniżać inflację. - Istnieją dowody, że algorytmy AI są w stanie konsekwentnie uczyć się ustalania nadmiernych cen, bez komunikowania się między sobą - powiedział.

Jak zaznaczył, rosnące inwestycje, wyższe dochody oraz ceny energii mogą zwiększać presję inflacyjną. - Z perspektywy banku centralnego ta niepewność wymaga szczególnej czujności - podsumował.

OGLĄDAJ: TVN24