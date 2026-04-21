Tech

Szef banku centralnego alarmuje. "Miecz obosieczny"

Oprac. Jan Sowa
|
Bundesbank
Anthropic w konflikcie z Pentagonem
Szef niemieckiego banku centralnego apeluje o szeroki dostęp do nowego modelu sztucznej inteligencji. Chodzi o Mythos opracowany przez Anthropic, który według ekspertów może zarówno wzmacniać cyberbezpieczeństwo, jak i tworzyć nowe zagrożenia dla sektora finansowego.

Prezes Deutsche Bundesbank Joachim Nagel we wtorek wezwał do udostępnienia modelu Mythos wszystkim instytucjom. Jak podkreślił, ma to zapobiec nierównej konkurencji i ograniczyć ryzyko nadużyć.

- Wszystkie istotne instytucje powinny mieć dostęp do takiej technologii, aby uniknąć zakłóceń konkurencji - powiedział cytowany przez Reutersa Nagel.

Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"
Banki się tego boją. "Instytucje finansowe muszą podwoić wysiłki"

Nowe ryzyka dla banków

Szef Bundesbanku ostrzegł, że organy nadzorcze muszą działać, by zapobiec wykorzystaniu najbardziej zaawansowanego modelu AI tej firmy w sposób niezgodny z prawem.

- Mythos to model sztucznej inteligencji, który wydaje się zdolny do szybkiego identyfikowania i wykorzystywania luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu instytucji finansowych - zaznaczył.

Technologia wzbudziła obawy w branży bankowej, szczególnie w kontekście podatności starszych systemów IT. - Wydaje się, że ten model AI to miecz obosieczny, ponieważ może być używany nie tylko do poprawy systemów bezpieczeństwa cyfrowego, ale także do wykorzystywania ich słabości w złych zamiarach - dodał Nagel podczas wydarzenia w Rzymie.

Blady strach padł na banki. Oto powód
Blady strach padł na banki. Oto powód

Presja na regulatorów

Eksperci zwracają uwagę, że zaawansowane zdolności programistyczne Mythosa mogą umożliwić bezprecedensowe wykrywanie luk w cyberbezpieczeństwie. To z kolei zwiększa presję na regulatorów na całym świecie.

Model został udostępniony jedynie wybranym firmom i organizacjom zarządzającym kluczową infrastrukturą cyfrową, co dodatkowo nasiliło dyskusję o potrzebie jego szerszej dostępności.

"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy
"Sytuacja jest na tyle poważna, że ​​ludzie powinni się martwić". Nowy model AI budzi obawy

Zagrożenia dla gospodarki i bezpieczeństwa

Sama firma Anthropic przyznała, że zdolność modelu do wykrywania błędów oprogramowania na dużą skalę - w przypadku niewłaściwego użycia - może stanowić poważne ryzyko dla gospodarek, bezpieczeństwa publicznego i narodowego.

Eksperci ostrzegają, że szczególnie narażony jest sektor bankowy, oparty na złożonych i często przestarzałych systemach technologicznych.

AI a inflacja

Nagel odniósł się także szerzej do wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę. Podważył tezę, że AI może obniżać inflację. - Istnieją dowody, że algorytmy AI są w stanie konsekwentnie uczyć się ustalania nadmiernych cen, bez komunikowania się między sobą - powiedział.

Jak zaznaczył, rosnące inwestycje, wyższe dochody oraz ceny energii mogą zwiększać presję inflacyjną. - Z perspektywy banku centralnego ta niepewność wymaga szczególnej czujności - podsumował.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

NiemcyAIAnthropicSztuczna inteligencjaMythosBankowość
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Elon Musk
Musk zignorował wezwanie do prokuratury. Chodzi o śledztwo w sprawie X
Tech
19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem Przyjaźń płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa
Zełenski: rurociąg Przyjaźń może wznowić funkcjonowanie
Ze świata
shutterstock_2190853061
Sony z dużymi zmianami. "Niektóre funkcje nie będą dostępne"
Tech
Paliwo, stacja benzynowa
Olej palmowy zamiast diesla? Wojna zmienia rynek paliwowy
Rynki
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
Ze świata
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
Ze świata
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
Tech
shutterstock_2380472519
"To rzeczywiście jest największy kryzys w historii"
Ze świata
shutterstock_2577151519
Co ze stopami procentowymi? "Wyczekująca postawa" RPP
Z kraju
Atak Izraela na Liban (8.04).
Hiszpania wzywa UE do reakcji na działania Izraela
Ze świata
Paryż
Koszty konfliktu wciąż rosną. Rząd rozważa zamrożenie wydatków
Ze świata
Stacja paliw
Zmiana cen paliw na stacjach w środę
Z kraju
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Problemy Zondacrypto. "Wszyscy są bogaci, ale jedynie na papierze"
Z kraju
Andrzej Domański
Domański: SAFE zero procent to iluzja
Z kraju
amazon - dvoevnore shutterstock_1366397780
Ogromna inwestycja. Wyścig nabiera tempa
Tech
shutterstock_2366880579
Kończy się czas na rozliczenie z fiskusem
Z kraju
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
Najnowsze dane z przemysłu
Z kraju
pieniadze PLN shutterstock_2583895627
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Z kraju
shutterstock_1283011498
Produkt wycofany ze znanej sieci. Jest ostrzeżenie
Z kraju
Samolot lądujący na lotnisku Princess Juliana
Bilety mogą mocno podrożeć. Problemy linii lotniczych
Turystyka
gaz rury gazociąg rurociąg
Ropa znów popłynie na Zachód. Europa czeka na sygnał
Ze świata
warszawa shutterstock_2589249035
Nieufność wśród firm. Polska traci na tym miliardy
Dla firm
Donald Trump w Białym Domu
Chaos w przekazie Trumpa. "Nie można ufać jego wypowiedziom"
Ze świata
stacja paliw, benzyna, tankowanie
Tyle kosztuje dzisiaj paliwo
Z kraju
Rzym
Rząd rozważa scenariusz awaryjny. "Musimy być przygotowani"
Ze świata
Zondacrypto
Brak rady nadzorczej może utrudnić licencję Zondacrypto
Z kraju
Plac w zbombardowanej Gazie
Tyle ma kosztować odbudowa Strefy Gazy. Nowe szacunki
Ze świata
Donald Tusk, Emmanuel Macron
Tusk i Macron o atomie. "Zaufanie w pewnym sensie ponadczasowe"
Z kraju
Peter Magyar
Magyar apeluje do Zełenskiego. "Powinni go uprzejmie ponownie otworzyć"
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
Merz zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego
Ze świata

