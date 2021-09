15 tysięcy dolarów za zdjęcie, które stało się memem. Zostanie sprzedane jako token NFT

Rodzice Chloe Clem, dziewczynki której zdjęcie stało się popularnym memem, wystawią na sprzedaż jego oryginalną, cyfrową wersję. Cena wywoławcza to 15 tysięcy dolarów, czyli niemal 60 tysięcy złotych. Z uzyskanych pieniędzy ma być opłacona przyszła edukacja Chloe. Zdjęcie zostanie sprzedane jako token NFT. Ta technologia staje się w ostatnim czasie coraz bardziej popularna, gdyż umożliwia sprzedaż oryginalnych wersji popularnych treści internetowych.

Obecnie dziesięcioletnia Chloe Clem zdobyła popularność w 2013 roku, gdy jej matka wrzuciła do internetu film z jej niewzruszoną reakcją na niespodziewaną podróż do Disneylandu. Do tej pory wideo obejrzano prawie 20 milionów razy, a wizerunek dziewczynki stał się znany internautom z całego świata. Jej profil na Instagramie obserwuje natomiast ponad pół miliona osób.