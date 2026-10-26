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Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta

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Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ALDECA studio/Shutterstock
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Microsoft uruchamia program dobrowolnych odejść, z którego będzie mogło skorzystać nawet 60 tysięcy osób, czyli ponad jedna czwarta globalnej załogi firmy - podała agencja Reuters.

Anonimowe źródło Reutersa źródło przekazało, że oferta będzie skierowana do pracowników różnych działów producenta systemu Windows.

Które zespoły obejmie program?

Program ma objąć między innymi zespoły odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, Copilota, finanse, zasoby ludzkie, Xbox oraz Windows + Devices. Nie zostaną nim natomiast objęte niektóre działy, w tym marketingu, sprzedaży i bezpieczeństwa.

"Ta oferta daje uprawnionym pracownikom, którzy rozważają przyszłość poza firmą, możliwość dokonania takiej zmiany już teraz i przy odpowiednim wsparciu. Jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w programie zapewnia natomiast dodatkowy sposób dostosowania poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb" - napisała cytowana przez Reutersa dyrektorka ds. personalnych Amy Coleman w wiadomości skierowanej do pracowników.

Oferta będzie dostępna dla uprawnionych pracowników zespołów uczestniczących w programie w Kanadzie, Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Microsoft podkreślił, że jest to ograniczony czasowo i całkowicie dobrowolny program, przygotowany na podstawie doświadczeń z wcześniejszej inicjatywy dotyczącej dobrowolnych odejść na emeryturę. Uprawnieni pracownicy mają otrzymać szczegółowe informacje w ciągu najbliższych godzin.

Microsoft szuka oszczędności

Podobnie jak inni technologiczni giganci Microsoft przeznacza setki miliardów dolarów na centra danych oraz układy scalone potrzebne do rozwoju sztucznej inteligencji. Skala tych wydatków budzi jednak wątpliwości inwestorów, którzy zastanawiają się, czy przyszłe korzyści uzasadnią tak duże nakłady.

Firma prognozuje, że jej nakłady inwestycyjne w roku kalendarzowym 2026 wyniosą 175 mld dolarów.

Według rocznego sprawozdania spółki na 30 czerwca 2026 r. Microsoft zatrudniał na całym świecie 223 tys. pracowników na pełen etat. Oznacza to, że program dobrowolnych odejść może objąć blisko 27 proc. całej załogi. Nie oznacza to jednak, że wszystkie uprawnione osoby zdecydują się z niego skorzystać.

Kolejne redukcje zatrudnienia

To nie pierwszy program ograniczania zatrudnienia uruchomiony przez Microsoft w tym roku. Na jego początku firma zaoferowała pakiety dobrowolnych odejść około 7 proc. swojej amerykańskiej załogi, czyli około 9 tys. osób.

W lipcu Microsoft ogłosił natomiast likwidację 4,8 tys. miejsc pracy, odpowiadających za około 2,1 proc. globalnego zatrudnienia. Firma restrukturyzuje również działalność związaną z konsolą Xbox i zamyka nawet pięć studiów, starając się zwiększyć zwrot z wieloletnich, dużych inwestycji w ten segment.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Microsoftzatrudnienie
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