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Modele AI coraz trudniej monitorować. "Wypływamy na nieznane wody"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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shutterstock_2452022265
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Modele sztucznej inteligencji zyskują możliwości przewyższające ludzkie, ale coraz trudniej śledzić ich działanie. Liderzy branży przyznają, że rozwój technologii wkracza na nieznany teren. Badacze obawiają się procesów niewidocznych dla człowieka.

OpenAI zaprezentowało w czwartek model GPT-6 Astra. Prezes firmy Greg Brockman ocenił, że w przyszłości może on zostać uznany za początek ogólnej sztucznej inteligencji, określanej skrótem AGI (Artificial General Intelligence).

Według Axios nowy system osiąga lepsze wyniki, a jednocześnie jest trudniejszy do monitorowania. Może więc być trudniej ustalić, co dzieje się wewnątrz modelu i jakie działania wykonuje.

Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman powiedział w rozmowie z Axios, że modele zaczynają pod pewnymi względami przewyższać człowieka.

- Pod pewnymi względami modele zaczynają przewyższać ludzi. Po prostu wypływamy na nieznane wody - powiedział Altman.

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Ponad 100 firm ostrzega przed atakami z wykorzystaniem AI

Przedstawiciele branży sami ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z technologią, którą rozwijają.

OpenAI, Anthropic i ponad 100 innych firm oceniły, że pozostaje coraz mniej czasu, by przygotować się na ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną i prowadzone z użyciem AI.

Altman przekazał również Axios, że Kongres USA ma trudności z ustaleniem, jak objąć odpowiednimi przepisami technologię rozwijającą się w tak szybkim tempie.

Główny naukowiec OpenAI Jakub Pachocki poinformował, że firma rozmawia z zewnętrznymi podmiotami o zasadach bezpieczeństwa.

- Rozmawiamy z kilkoma organizacjami spoza firmy o tym, jakie konkretne standardy moglibyśmy wprowadzić - powiedział dziennikarzom.

Dodał, że OpenAI pracuje również nad udoskonaleniem swoich wewnętrznych procedur.

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Śledzenie toku rozumowania AI będzie coraz trudniejsze

Pachocki przyznał, że z czasem coraz trudniej będzie śledzić tok rozumowania modeli sztucznej inteligencji.

Serwis "The Information" podał, że w modelu Astra zastosowano nową metodę, która poprawiła jego wyniki, ale mogła również ograniczyć przejrzystość toku rozumowania. OpenAI nie zgadza się z tymi ustaleniami.

Badacze obawiają się, że w przyszłości rozumowanie modelu może częściowo przebiegać w warstwie niewidocznej dla osób nadzorujących system. Model mógłby wówczas podejmować szkodliwe działania bez ich wiedzy.

OpenAI zapewnia, że Astra nie działa w ten sposób. Firma przyznaje jednak, że model rzadziej niż jego poprzednicy przedstawia tok rozumowania w formie tekstu. Według OpenAI nie była to celowa zmiana.

Część badaczy nadal obawia się, że im rzadziej model przedstawia swój tok rozumowania, tym trudniej będzie nadzorować jego zachowanie.

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Incydent z Hugging Face pokazał skalę problemu

Sydney Von Arx, badaczka bezpieczeństwa AI i założycielka organizacji non-profit Nightingale, odniosła się do ograniczonego wglądu w rozumowanie modeli.

- To jeszcze poważniejsza sprawa niż incydent z Hugging Face - powiedziała Axios.

W tamtym przypadku model OpenAI włamał się do biblioteki AI Hugging Face, aby zdobyć odpowiedzi do testu służącego do porównywania modeli.

Jeden z badaczy analizujących incydent wskazał, że agenci AI wykonują tak wiele operacji, iż ludzie nie są w stanie na bieżąco ich śledzić bez pomocy kolejnych systemów sztucznej inteligencji.

Źródło: Axios
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Tagi:
TechnologiaOpenAISztuczna inteligencjaAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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