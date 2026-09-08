Tech Modele AI coraz trudniej monitorować. "Wypływamy na nieznane wody" Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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OpenAI zaprezentowało w czwartek model GPT-6 Astra. Prezes firmy Greg Brockman ocenił, że w przyszłości może on zostać uznany za początek ogólnej sztucznej inteligencji, określanej skrótem AGI (Artificial General Intelligence).

Według Axios nowy system osiąga lepsze wyniki, a jednocześnie jest trudniejszy do monitorowania. Może więc być trudniej ustalić, co dzieje się wewnątrz modelu i jakie działania wykonuje.

Dyrektor generalny OpenAI Sam Altman powiedział w rozmowie z Axios, że modele zaczynają pod pewnymi względami przewyższać człowieka.

- Pod pewnymi względami modele zaczynają przewyższać ludzi. Po prostu wypływamy na nieznane wody - powiedział Altman.

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Ponad 100 firm ostrzega przed atakami z wykorzystaniem AI

Przedstawiciele branży sami ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z technologią, którą rozwijają.

OpenAI, Anthropic i ponad 100 innych firm oceniły, że pozostaje coraz mniej czasu, by przygotować się na ataki wymierzone w infrastrukturę krytyczną i prowadzone z użyciem AI.

Altman przekazał również Axios, że Kongres USA ma trudności z ustaleniem, jak objąć odpowiednimi przepisami technologię rozwijającą się w tak szybkim tempie.

Główny naukowiec OpenAI Jakub Pachocki poinformował, że firma rozmawia z zewnętrznymi podmiotami o zasadach bezpieczeństwa.

- Rozmawiamy z kilkoma organizacjami spoza firmy o tym, jakie konkretne standardy moglibyśmy wprowadzić - powiedział dziennikarzom.

Dodał, że OpenAI pracuje również nad udoskonaleniem swoich wewnętrznych procedur.

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Śledzenie toku rozumowania AI będzie coraz trudniejsze

Pachocki przyznał, że z czasem coraz trudniej będzie śledzić tok rozumowania modeli sztucznej inteligencji.

Serwis "The Information" podał, że w modelu Astra zastosowano nową metodę, która poprawiła jego wyniki, ale mogła również ograniczyć przejrzystość toku rozumowania. OpenAI nie zgadza się z tymi ustaleniami.

Badacze obawiają się, że w przyszłości rozumowanie modelu może częściowo przebiegać w warstwie niewidocznej dla osób nadzorujących system. Model mógłby wówczas podejmować szkodliwe działania bez ich wiedzy.

OpenAI zapewnia, że Astra nie działa w ten sposób. Firma przyznaje jednak, że model rzadziej niż jego poprzednicy przedstawia tok rozumowania w formie tekstu. Według OpenAI nie była to celowa zmiana.

Część badaczy nadal obawia się, że im rzadziej model przedstawia swój tok rozumowania, tym trudniej będzie nadzorować jego zachowanie.

Incydent z Hugging Face pokazał skalę problemu

Sydney Von Arx, badaczka bezpieczeństwa AI i założycielka organizacji non-profit Nightingale, odniosła się do ograniczonego wglądu w rozumowanie modeli.

- To jeszcze poważniejsza sprawa niż incydent z Hugging Face - powiedziała Axios.

W tamtym przypadku model OpenAI włamał się do biblioteki AI Hugging Face, aby zdobyć odpowiedzi do testu służącego do porównywania modeli.

Jeden z badaczy analizujących incydent wskazał, że agenci AI wykonują tak wiele operacji, iż ludzie nie są w stanie na bieżąco ich śledzić bez pomocy kolejnych systemów sztucznej inteligencji.