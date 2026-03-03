Logo TVN24
Tech

Technologia Muska ma pomagć hakerom z Iranu. Grupa grozi USA i Izraelowi

Antyamerykański bilboard na ulcach Teheranu
Media: Iran planuje permanentnie wyłączyć w kraju dostęp do internetu
Irańscy hakerzy korzystają z technologii satelitarnej Elona Muska, by utrzymać łączność w czasie eskalacji napięć po amerykańsko-izraelskich atakach rakietowych. Według ekspertów jedna z najbardziej znanych grup powiązanych z Teheranem - Handala - używa systemu Starlink, mimo że terminale są w Iranie zakazane.

W ciągu ostatnich dwóch dni grupa Handala groziła Zachodowi cyberatakami w odwecie za uderzenia rakietowe USA i Izraela. Do komunikacji wykorzystywała platformę X, a do utrzymania dostępu do sieci - satelitarny internet Starlink należący do Elona Muska.

Plac Valiasr w Teheranie
Odcięci od sieci. Kara śmierci za omijanie blokady
Ze świata
Dubaj
Ataki Iranu. Problem łączności w ZEA i Bahrajnie
Teheran, Iran (03.03.2026)
Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie
TVN24

"Najbardziej znana grupa hakerska"

Z analizy izraelskiej firmy cyberbezpieczeństwa Check Point wynika, że Handala korzysta ze Starlinka co najmniej od połowy stycznia. Wówczas władze Iranu wyłączyły internet w kraju z obawy przed zagranicznymi cyberatakami. Szef sztabu firmy, Gil Messing, potwierdził, że dane wskazują na używanie systemu przynajmniej do 28 lutego - dnia ataków - i jego zdaniem grupa korzysta z niego nadal.

- To najbardziej znana grupa hakerska, z której korzysta reżim - powiedział Messing. Dodał, że poinformował Starlink o wykorzystywaniu technologii przez hakerów, jednak nie otrzymał odpowiedzi. SpaceX nie odpowiedział również na prośbę o komentarz.

Powiązania grupy z irańskim wywiadem

Według licznych ekspertów cytowanych przez Forbes, Handala jest obsługiwana lub kierowana przez irańskie Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa - MOIS. Grupa ma działać pod przykrywką haktywizmu, choć w rzeczywistości pozostaje powiązana z rządem. Ostatnio twierdziła, że zdobyła dane osobowe wysokich rangą izraelskich polityków i opublikowała je w sieci.

Starlink jest w Iranie zakazany - zarówno przez władze w Teheranie, jak i z powodu amerykańskich sankcji. Mimo to, według organizacji Holistic Resilience, w kraju działa nawet 30 tysięcy terminali, przemycanych dzięki rozwiniętemu czarnemu rynkowi. Popyt napędza zapotrzebowanie na wolny, nieocenzurowany internet.

W ubiegłym miesiącu pojawiły się doniesienia, że administracja Donalda Trumpa pomagała w przemycie technologii Starlink do Iranu, aby umożliwić protestującym przekazywanie światu informacji z Teheranu. Jak wskazuje Forbes, umożliwienie korzystania z systemu mogło jednak przynieść korzyści także grupom antyamerykańskim, takim jak Handala.

"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"
"Ważne pytanie" w sprawie wojny. "Oficjalnie nikt się jeszcze nie przyznał"

Groźby i cyberataki po obu stronach

W ostatnich dniach Handala publikowała na platformie X wpisy popierające Iran i twierdziła, że skutecznie zhakowała jordańską infrastrukturę paliwową oraz bliżej nieokreślone firmy z sektora ropy i gazu. Forbes nie był w stanie zweryfikować skuteczności tych ataków.

W niedzielę, dzień po uderzeniach rakietowych, grupa napisała: "Ci, którzy rozpalili ogień, usłyszą echo naszej odpowiedzi na własnym niebie jeszcze tej nocy. Nasza cierpliwość dobiegła końca, a nasza odpowiedź będzie tak zdecydowana jak sama historia".

Była pracowniczka izraelskiego wywiadu Sanaz Yashar, obecnie współzałożycielka i dyrektor generalna firmy cyberbezpieczeństwa Zafran, oceniła, że dalsze funkcjonowanie Handali pokazuje ograniczoną skuteczność ataków rakietowych w zwalczaniu operacji cybernetycznych. "To może zadziałać tymczasowo, ale oni wrócą" - powiedziała, wskazując na podobne doświadczenia z hakerami Hamasu.

Trump o amerykańskiej operacji w Iranie. "Chcieliśmy to zatrzymać"
Źródło: TVN24

Kontrowersje wokół płatnych kont

Powiązania Handali z irańskim wywiadem mogą stanowić problem dla Elona Muska. MOIS objęte jest amerykańskimi sankcjami, co oznacza, że amerykańskie firmy nie mogą prowadzić z nim interesów. Tymczasem Handala posiadała płatne konto premium na X, kosztujące 8 dolarów miesięcznie.

Jak informował w ubiegłym miesiącu Tech Transparency Project, również inni przedstawiciele irańskich władz – w tym szef wymiaru sprawiedliwości oraz państwowa stacja telewizyjna Al-Alam - wykupili konta premium. Po publikacji artykułu konto Handali zostało zawieszone.

Kolejne incydenty w cyberprzestrzeni

Po weekendowych atakach rakietowych obie strony rozpoczęły działania w cyberprzestrzeni. Grupa Fatimiyoun Electronic Team, również powiązana z MOIS, próbowała – według amerykańskiej firmy Flashpoint – zainfekować izraelskie komputery złośliwym oprogramowaniem typu "wiper", służącym do kasowania danych.

Zaatakowana została także aplikacja modlitewna i kalendarzowa BadeSaba, używana przez ponad 5 milionów osób. Hakerzy nadawali za jej pośrednictwem komunikaty wzywające członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej do poddania się oraz przekazywali współrzędne "bezpiecznych stref" dla przeciwników reżimu.

Sikorski

Wrze na Bliskim Wschodzie. Sikorski: wszyscy widzimy, co się dzieje

Sikorski
Opracował Jan Sowa

Źródło: "Forbes"

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/PAP

Elon MuskstarlinkIran
