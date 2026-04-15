Pozew przeciwko xAI w USA. Organizacja wskazuje na naruszenie przepisów o czystym powietrzu

Oprac. Jan Sowa
Amerykańska organizacja praw obywatelskich NAACP pozwała firmę xAI, zarzucając jej nielegalne działanie infrastruktury energetycznej zasilającej centrum danych. Według pozwu, instalacje miały funkcjonować bez wymaganych zezwoleń, stwarzając zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.

Pozew, złożony przy wsparciu organizacji Earthjustice oraz Southern Environmental Law Center, dotyczy działalności xAI oraz jej spółki zależnej MZX Tech w stanie Mississippi. Organizacje zarzucają firmom naruszenie przepisów Clean Air Act poprzez uruchomienie 27 turbin gazowych przed uzyskaniem wymaganych pozwoleń emisyjnych.

Turbiny miały zasilać ogromne centrum danych Colossus 2 w Southaven, które obsługuje chatbot Grok. Według powodów, emisje z instalacji mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza i zdrowie lokalnej społeczności.

Inwestycja za miliardy i sprzeciw mieszkańców

Startup założony przez Elon Musk zainwestował ponad 20 miliardów dolarów w budowę centrum danych w Southaven, przy pełnym wsparciu gubernatora Tate Reeves. Jednak zarówno ta inwestycja, jak i pobliski ośrodek Colossus 1 w Memphis, spotkały się z silnym sprzeciwem mieszkańców.

Krytycy wskazują na pogorszenie jakości powietrza i wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Przedstawiciele NAACP podkreślają, że sprawa stanowi szeroki problem nierówności środowiskowych. - Próbując omijać przepisy o czystym powietrzu, aby eksploatować brudne turbiny emitujące zanieczyszczenia i znane substancje rakotwórcze, te firmy podążają wstydliwym, dobrze znanym schematem: proszą czarnoskóre i najbardziej narażone społeczności, by ponosiły toksyczny ciężar innowacji - powiedziała Abre’ Conner z NAACP.

Procedura i decyzje regulatorów

NAACP zapowiedziała złożenie pozwu już w lutym, zgodnie z wymogiem 60-dniowego uprzedzenia przewidzianego w ustawie. W tym samym miesiącu regulatorzy w Mississippi przeprowadzili jedno wysłuchanie publiczne dotyczące pozwoleń - po zaledwie kilku dniach od ogłoszenia - a następnie zatwierdzili wnioski.

Według Earthjustice elektrownia w Southaven może emitować rocznie ponad 1700 ton tlenków azotu – jednego z głównych składników smogu w rejonie Memphis. Szacuje się także emisję około 180 ton drobnych cząstek stałych, 500 ton tlenku węgla oraz 19 ton formaldehydu, substancji o działaniu rakotwórczym.

Firma xAI nie odniosła się dotąd do zarzutów.

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
