Pozew przeciwko xAI w USA. Organizacja wskazuje na naruszenie przepisów o czystym powietrzu

Pozew, złożony przy wsparciu organizacji Earthjustice oraz Southern Environmental Law Center, dotyczy działalności xAI oraz jej spółki zależnej MZX Tech w stanie Mississippi. Organizacje zarzucają firmom naruszenie przepisów Clean Air Act poprzez uruchomienie 27 turbin gazowych przed uzyskaniem wymaganych pozwoleń emisyjnych.

Turbiny miały zasilać ogromne centrum danych Colossus 2 w Southaven, które obsługuje chatbot Grok. Według powodów, emisje z instalacji mogą negatywnie wpływać na jakość powietrza i zdrowie lokalnej społeczności.

Inwestycja za miliardy i sprzeciw mieszkańców

Startup założony przez Elon Musk zainwestował ponad 20 miliardów dolarów w budowę centrum danych w Southaven, przy pełnym wsparciu gubernatora Tate Reeves. Jednak zarówno ta inwestycja, jak i pobliski ośrodek Colossus 1 w Memphis, spotkały się z silnym sprzeciwem mieszkańców.

Krytycy wskazują na pogorszenie jakości powietrza i wpływ inwestycji na środowisko naturalne. Przedstawiciele NAACP podkreślają, że sprawa stanowi szeroki problem nierówności środowiskowych. - Próbując omijać przepisy o czystym powietrzu, aby eksploatować brudne turbiny emitujące zanieczyszczenia i znane substancje rakotwórcze, te firmy podążają wstydliwym, dobrze znanym schematem: proszą czarnoskóre i najbardziej narażone społeczności, by ponosiły toksyczny ciężar innowacji - powiedziała Abre’ Conner z NAACP.

Procedura i decyzje regulatorów

NAACP zapowiedziała złożenie pozwu już w lutym, zgodnie z wymogiem 60-dniowego uprzedzenia przewidzianego w ustawie. W tym samym miesiącu regulatorzy w Mississippi przeprowadzili jedno wysłuchanie publiczne dotyczące pozwoleń - po zaledwie kilku dniach od ogłoszenia - a następnie zatwierdzili wnioski.

Według Earthjustice elektrownia w Southaven może emitować rocznie ponad 1700 ton tlenków azotu – jednego z głównych składników smogu w rejonie Memphis. Szacuje się także emisję około 180 ton drobnych cząstek stałych, 500 ton tlenku węgla oraz 19 ton formaldehydu, substancji o działaniu rakotwórczym.

Firma xAI nie odniosła się dotąd do zarzutów.

