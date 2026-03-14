Meta szykuje duże zwolnienia. "To spekulacyjne doniesienia "

Placówka Meta Hacker Way

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według rozmówców Reutersa nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja ani w sprawie terminu redukcji zatrudnienia, ani jej dokładnej skali. Jak przekazują źródła, najwyższe kierownictwo spółki miało w ostatnim czasie sygnalizować plany cięć innym liderom w firmie i polecić im rozpoczęcie przygotowań do ograniczania liczby pracowników.

- To spekulacyjne doniesienia dotyczące teoretycznych podejść - powiedział Rzecznik Meta Andy Stone.

Dowiedz się więcej: Meta przekłada premierę Avocado. Model ma być za słaby na debiut

Potencjalnie największa fala zwolnień.

Gdyby firma zdecydowała się na redukcję rzędu 20 proc., byłaby to największa fala zwolnień od restrukturyzacji z przełomu 2022 i 2023 roku, którą spółka określiła wówczas jako "rok efektywności". Według ostatnich danych regulacyjnych na koniec grudnia Meta zatrudniała blisko 79 tys. osób.

W listopadzie 2022 roku firma zwolniła około 11 tys. pracowników, czyli blisko 13 proc. załogi. Cztery miesiące później ogłoszono kolejną redukcję - o około 10 tys. etatów.

March 14, 2026

Zuckerberg stawia na generatywną AI

W ostatnim roku dyrektor generalny Mark Zuckerberg mocno naciska na przyspieszenie działań Meta w obszarze generatywnej sztucznej inteligencji. Firma oferuje bardzo wysokie wynagrodzenia - w niektórych przypadkach sięgające setek milionów dolarów w ciągu czterech lat - aby przyciągnąć czołowych badaczy AI do zespołu pracującego nad tzw. superinteligencją.

Meta zapowiedziała też ogromne inwestycje w infrastrukturę. Do 2028 roku spółka chce przeznaczyć 600 miliardów dolarów na budowę centrów danych. Niedawno przejęła również platformę społecznościową Moltbook, zaprojektowaną dla agentów AI, a według wcześniejszych informacji Reutersa wydaje co najmniej 2 miliardy dolarów na zakup chińskiego startupu AI Manus.

Zuckerberg już wcześniej sugerował, że inwestycje w sztuczną inteligencję mogą przełożyć się na mniejsze zapotrzebowanie na pracowników.

- Zaczynam widzieć projekty, które kiedyś wymagały dużych zespołów, a dziś mogą być realizowane przez jedną bardzo utalentowaną osobę - mówił w styczniu szef Meta.

Dowiedz się więcej: Meta na zakupach. Są kontrowersje

Trend obecny w całej branży technologicznej

Plany Meta pokrywają się z trendem popularnym wśród dużych amerykańskich firm technologicznych. Coraz częściej wskazują one rozwój systemów AI jako jeden z powodów reorganizacji i redukcji zatrudnienia.

W styczniu Amazon potwierdził redukcję około 16 tys. miejsc pracy, czyli blisko 10 proc. swojej załogi. Z kolei w ubiegłym miesiącu firma fintech Block zwolniła niemal połowę pracowników. Jej dyrektor generalny Jack Dorsey wprost wskazał rosnące możliwości narzędzi AI, które pozwalają firmom osiągać więcej przy mniejszych zespołach.

Problemy z modelami AI

Ambitne inwestycje Meta w sztuczną inteligencję pojawiają się po serii trudności z rozwojem modeli Llama 4 w ubiegłym roku. Firma spotkała się z krytyką po tym, jak pojawiły się zarzuty dotyczące wprowadzających w błąd wyników w testach porównawczych wcześniejszych wersji modelu.

Spółka zrezygnowała także z premiery największej wersji systemu - modelu Behemoth, który miał zostać zaprezentowany latem.

Zespół pracujący nad superinteligencją próbuje w tym roku odbudować pozycję firmy, rozwijając nowy model o nazwie Avocado. Jak wynika z informacji Reutersa, jego wyniki również nie spełniły dotychczas oczekiwań.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Jan Sowa/ams