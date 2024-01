Allegro i OLX będą zbierały dane o sprzedawcach. Ministerstwo pracuje nad nowymi przepisami

Platformy internetowe takie jak Allegro czy OLX czekają zmiany. Będzie miało to związek z wdrożeniem do polskiego prawa unijnej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, znanej też jako DAC7. Platformy będą miały obowiązek przekazywania organom podatkowym danych o określonych sprzedawcach i transakcjach. "Na 15 stycznia zaplanowana jest dyskusja z przedstawicielami rynku w tym zakresie" - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi przesłanej redakcji biznesowej tvn24.pl.

Ministerstwo Finansów w lutym 2023 roku, czyli jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, przekazało do uzgodnień i konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Przepisy miały implementować do polskiego prawa unijną dyrektywę DAC7.

Co zmieni dyrektywa DAC7?

"Na obywateli nie nakłada się żadnego nowego obowiązku, natomiast osiągane przez nich dochody z platform będą przedmiotem obowiązku raportowania, który spoczywa na operatorach takich platform" - mogliśmy przeczytać w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu. Jak dodawano, dzięki temu "organy podatkowe mają uzyskać lepszy dostęp do informacji w szczególności przychodów osiąganych za pośrednictwem platform cyfrowych a działalność na platformach cyfrowych stanie się bardziej przejrzysta dla organów podatkowych".

Doradca podatkowy Marta Kasztelan, koordynator Izby Gospodarki Elektronicznej ds. e-podatków wyjaśniała w niedawnym komunikacie, że ma to służyć dalszej weryfikacji przez organy podatkowe rzetelności rozliczenia podatków przez sprzedawców. Nie oznacza to zatem wprowadzenia nowego podatku od sprzedaży na platformach cyfrowych.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

- Obecnie trwa proces legislacyjny wdrażający dyrektywę DAC7 do polskiego porządku prawnego. Na ten moment nie ma więc polskiej podstawy prawnej, która zobowiązywałaby platformy do zbierania danych, dlatego od 1 stycznia 2024 r. formalnie nic nie zmienia się jeśli chodzi o to jakie dane sprzedawcy mają przekazywać platformie. Czekamy jednak na polskie przepisy, aby poznać kształt i termin przekazywania raportów do organów skarbowych - przekazał rzecznik prasowy Allegro.