Tech Ponad 200 tysięcy incydentów. Aktywność oszustów będzie rosła Oprac. Alicja Skiba |

Wyciekły dane medyczne niemal 19-stu milionów Polaków Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z 2018 r. ustanowiła trzy krajowe Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego: CSIRT NASK, CSIRT GOV oraz CSIRT MON.

Coraz więcej incydentów

Jak mówił podczas 8. Forum Cyberbezpieczeństwa wicedyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w MC Michał Strzelczyk, do połowy września br. CSIRT-y zarejestrowały 207 tys. 675 incydentów.

Dodał, że resort przewiduje dalszy wzrost liczby incydentów w końcówce roku, w związku z okresem wyprzedaży związanych m.in. z Black Friday oraz świętami Bożego Narodzenia, kiedy to nasila się aktywność oszustów.

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Strzelczyk przypomniał, że w 2025 r. CSIRT-y zarejestrowały blisko 273 tys. incydentów, co stanowiło wzrost o 144 proc., w stosunku do roku 2024.

W tym roku resort nie spodziewa się już skokowego wzrostu zarejestrowanych incydentów, a raczej stabilizacji - mówił przedstawiciel MC.

Zauważył, że 90 proc. zgłaszanych incydentów stanowią oszustwa internetowe. Dodał, że najwięcej zdarzeń trafia do CSIRT NASK, ponieważ pełni on funkcję instytucji "ostatniej szansy" i przyjmuje zgłoszenia m.in. od osób fizycznych.

Krajowe zespoły ds. cyberbezpieczeństwa

Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, do zadań CSIRT-ów NASK, GOV i MON należą m.in. rejestracja i obsługa incydentów bezpieczeństwa komputerowego oraz monitorowanie zagrożeń.

Do głównych zadań zespołu CSIRT NASK należy rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci; CSIRT GOV prowadzony jest przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i zajmuje się m.in. incydentami w administracji rządowej; a CSIRT MON - zdarzeniami w podmiotach podległych ministrowi obrony narodowej.