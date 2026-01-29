Technologiczna "wspaniała siódemka" odsłania karty. Miliardy na sztuczną inteligencję

Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI Źródło: TVN24 BiS

Tesla poinformowała, że zainwestuje 2 miliardy dolarów w firmę xAI należącą do jej prezesa Elona Muska. Spółka jednocześnie potwierdziła, że produkcja autonomicznego pojazdu Cybercab ma ruszyć jeszcze w tym roku.

Informacje te potwierdzają strategię Muska, który chce przekształcić Teslę z producenta samochodów elektrycznych w firmę rozwijającą technologie sztucznej inteligencji - kluczowe dla obecnej wyceny spółki.

Jak ocenił Thomas Monteiro z Investing.com, Tesla "wchodzi w fazę przejściową", w której inwestorzy mają finansować potencjalne przychody z oprogramowania do autonomicznej jazdy i robotaksówek, zanim odbije sprzedaż aut. Dodał, że "najważniejszym wskaźnikiem stają się dziś tempo wdrożeń, a nie liczba dostaw".

Wysokie ambicje i rosnące wydatki

Dyrektor finansowy Tesli Vaibhav Taneja zapowiedział, że nakłady inwestycyjne spółki przekroczą w tym roku 20 miliardów dolarów, ponad dwukrotnie więcej niż w 2025 roku. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na Cybercaba, humanoidalne roboty, ciężarówki Semi i sportowego Roadstera.

Musk przyznał, że początkowa produkcja Cybercaba oraz robota Optimus będzie "boleśnie wolna", a znaczących wolumenów Optimusa firma nie spodziewa się przed końcem 2026 roku.

Tesla zakończyła 2025 rok z przychodami na poziomie 94,83 miliarda dolarów, co oznacza pierwszy w historii spadek rok do roku - o około 3 procent.

Big Tech i OpenAI

Według doniesień serwisu The Information Nvidia, Microsoft oraz Amazon prowadzą rozmowy o inwestycjach w OpenAI o łącznej wartości nawet 60 miliardów dolarów.

Nvidia, już dziś dostarczająca układy wykorzystywane przez OpenAI, ma rozważać inwestycję w wysokości do 30 miliardów dolarów. Microsoft - wieloletni partner spółki - mniej niż 10 miliardów, a Amazon, jako potencjalnie nowy inwestor, nawet ponad 20 miliardów.

Firmy odmówiły komentarza, a Reuters nie był w stanie niezależnie potwierdzić tych informacji.

OpenAI zmaga się z szybko rosnącymi kosztami trenowania i utrzymania modeli AI, w czasie gdy konkurencja ze strony Google należącego do Alphabetu wyraźnie się nasila.

