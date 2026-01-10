Logo TVN24
Tech

Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos
Źródło: TVN24
Należący do Elona Muska startup xAI zanotował w trzecim kwartale 2025 roku stratę netto w wysokości 1,46 miliarda dolarów - podał Bloomberg News, powołując się na wewnętrzne dokumenty spółki. W drugim kwartale strata wyniosła miliard dolarów.

Jednocześnie przychody xAI niemal się podwoiły w ujęciu kwartalnym i sięgnęły 107 mln dolarów w okresie zakończonym 30 września 2025 r.

Agencja Reuters nie była w stanie od razu potwierdzić tych informacji. Zapytana o komentarz firma xAI odpowiedziała krótko: "Tradycyjne media kłamią" (po ang. "Legacy Media Lies").

Z dokumentów cytowanych przez Bloomberg News wynika także, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku spółka wydała w gotówce 7,8 mld dolarów.

Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

Hołd, władza, opór. "Mamy dwa globalne zjawiska"

Maja Piotrowska
"Trump jasno mu pokazał, że to tak nie działa"

"Trump jasno mu pokazał, że to tak nie działa"

Maja Piotrowska

Bardzo wysokie koszty

Startupy działające w obszarze sztucznej inteligencji zazwyczaj ponoszą bardzo wysokie koszty - miliardy dolarów przeznaczają na zakup zaawansowanej infrastruktury centrów danych oraz na pozyskiwanie czołowych specjalistów od generatywnej AI.

W tym tygodniu xAI poinformowało o pozyskaniu 20 mld dolarów w powiększonej rundzie finansowania Series E, przekraczając pierwotnie zakładany cel 15 mld dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój nowych modeli sztucznej inteligencji oraz rozbudowę zaplecza obliczeniowego.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: Reuters, Bloomberg News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Elon MuskSztuczna inteligencja
