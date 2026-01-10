Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos Źródło: TVN24

Jednocześnie przychody xAI niemal się podwoiły w ujęciu kwartalnym i sięgnęły 107 mln dolarów w okresie zakończonym 30 września 2025 r.

Agencja Reuters nie była w stanie od razu potwierdzić tych informacji. Zapytana o komentarz firma xAI odpowiedziała krótko: "Tradycyjne media kłamią" (po ang. "Legacy Media Lies").

Z dokumentów cytowanych przez Bloomberg News wynika także, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku spółka wydała w gotówce 7,8 mld dolarów.

Bardzo wysokie koszty

Startupy działające w obszarze sztucznej inteligencji zazwyczaj ponoszą bardzo wysokie koszty - miliardy dolarów przeznaczają na zakup zaawansowanej infrastruktury centrów danych oraz na pozyskiwanie czołowych specjalistów od generatywnej AI.

W tym tygodniu xAI poinformowało o pozyskaniu 20 mld dolarów w powiększonej rundzie finansowania Series E, przekraczając pierwotnie zakładany cel 15 mld dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój nowych modeli sztucznej inteligencji oraz rozbudowę zaplecza obliczeniowego.

