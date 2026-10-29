Tech Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: gguy / Shutterstock.com

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Spółka wygenerowała 18,6 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych - o około 10 mld dolarów więcej, niż oczekiwali analitycy.

Tak duża siła finansowa wyróżnia producenta systemu Windows na tle rywali, takich jak Alphabet i Meta. Ogromne nakłady tych firm na rozwój sztucznej inteligencji ograniczyły ich wolne przepływy pieniężne i zwiększyły zależność od finansowania dłużnego.

- Raport Microsoftu za pierwszy kwartał był niemal wzorcowy jak na firmę tej wielkości. Po wynikach Mety i Alphabetu, które ponownie wzbudziły obawy związane z wydatkami na AI, raport Microsoftu stanowi wyraźną przeciwwagę. Popyt wciąż przewyższa podaż, portfel kontraktów komercyjnych jest ogromny, a zwrot z inwestycji zaczyna być wreszcie widoczny zarówno w zyskach, jak i przychodach - ocenił Jesse Cohen, starszy analityk Investing.com, cytowany przez Reutersa.

Od początku 2026 r. akcje Microsoftu zyskały około 10 procent., pozostając w tyle za indeksem S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o 13 procent.

Microsoft wykorzystuje popyt na AI

Wyniki pokazały, że Microsoft skutecznie wykorzystuje zapotrzebowanie przedsiębiorstw na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Łagodzi to obawy, że rozwój tej technologii mógłby zagrozić pozycji spółki na rynku oprogramowania, a także że jej sukces w obszarze AI jest zbyt mocno uzależniony od wciąż nierentownego OpenAI.

Dyrektor generalny Satya Nadella stara się wykorzystać popyt ze strony przedsiębiorstw, oferując klientom szeroki wybór rozwiązań, w tym narzędzia tańsze w użytkowaniu. Ma to szczególne znaczenie w okresie, gdy firmy zmagają się z rosnącymi kosztami wdrażania sztucznej inteligencji.

Podczas telekonferencji z analitykami Nadella podkreślił, że Microsoft zapewnia klientom dostęp do wielu narzędzi AI, z których część jest tańsza niż najbardziej zaawansowane modele oferowane przez takie firmy jak Anthropic.

Dodał, że spółka stara się zwiększać użyteczność produktów Copilot wraz z każdą kolejną generacją modeli, "przekładając postępy osiągane na granicy możliwości technologicznych na rozwiązania przeznaczone do szerokiego wdrożenia".

Azure rośnie szybciej, niż oczekiwał rynek

W ubiegłym miesiącu Microsoft zapowiedział, że zacznie ujawniać przychody Azure w ujęciu kwotowym, zamiast podawać jedynie tempo ich wzrostu. Zmiana ma zapewnić inwestorom bardziej przejrzysty obraz pozycji chmurowego biznesu spółki na tle konkurentów, takich jak Amazon Web Services i Google Cloud.

Przychody Azure wzrosły w minionym kwartale do 33,17 mld dolarów, przekraczając prognozę Visible Alpha na poziomie 32,84 mld dolarów.

Łączne przychody Microsoftu zwiększyły się o 20 procent, do 92,28 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł natomiast 4,89 dolara wobec średniej prognozy analityków na poziomie 4,73 dolara.

Program dobrowolnych odejść w Microsoft

W poniedziałek producent systemu Windows poinformował, że zaoferuje pakiety dobrowolnych odejść około 60 tys. pracowników, aby obniżyć koszty, jednocześnie przeznaczając miliardy dolarów na sztuczną inteligencję (AI).

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Program ma objąć między innymi zespoły odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, Copilota, finanse, zasoby ludzkie, Xbox oraz Windows + Devices. Nie zostaną nim natomiast objęte niektóre działy, w tym marketingu, sprzedaży i bezpieczeństwa.

"Ta oferta daje uprawnionym pracownikom, którzy rozważają przyszłość poza firmą, możliwość dokonania takiej zmiany już teraz i przy odpowiednim wsparciu. Jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w programie zapewnia natomiast dodatkowy sposób dostosowania poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb" - napisała cytowana przez Reutersa dyrektorka ds. personalnych Amy Coleman w wiadomości skierowanej do pracowników.