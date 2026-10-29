Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Microsoft zaskoczył wynikami. Tak reaguje rynek

|
microsoft siedziba shutterstock_2745747929
Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: gguy / Shutterstock.com
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Akcje Microsoftu wzrosły w środowym handlu posesyjnym o ponad 3 procent po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych - podał Reuters. Inwestorów przekonały przede wszystkim dynamiczny wzrost przychodów platformy Azure oraz wysokie wolne przepływy pieniężne.

Spółka wygenerowała 18,6 mld dolarów wolnych przepływów pieniężnych - o około 10 mld dolarów więcej, niż oczekiwali analitycy.

Tak duża siła finansowa wyróżnia producenta systemu Windows na tle rywali, takich jak Alphabet i Meta. Ogromne nakłady tych firm na rozwój sztucznej inteligencji ograniczyły ich wolne przepływy pieniężne i zwiększyły zależność od finansowania dłużnego.

- Raport Microsoftu za pierwszy kwartał był niemal wzorcowy jak na firmę tej wielkości. Po wynikach Mety i Alphabetu, które ponownie wzbudziły obawy związane z wydatkami na AI, raport Microsoftu stanowi wyraźną przeciwwagę. Popyt wciąż przewyższa podaż, portfel kontraktów komercyjnych jest ogromny, a zwrot z inwestycji zaczyna być wreszcie widoczny zarówno w zyskach, jak i przychodach - ocenił Jesse Cohen, starszy analityk Investing.com, cytowany przez Reutersa.

Od początku 2026 r. akcje Microsoftu zyskały około 10 procent., pozostając w tyle za indeksem S&P 500, który w tym samym okresie wzrósł o 13 procent.

Microsoft wykorzystuje popyt na AI

Wyniki pokazały, że Microsoft skutecznie wykorzystuje zapotrzebowanie przedsiębiorstw na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Łagodzi to obawy, że rozwój tej technologii mógłby zagrozić pozycji spółki na rynku oprogramowania, a także że jej sukces w obszarze AI jest zbyt mocno uzależniony od wciąż nierentownego OpenAI.

Dyrektor generalny Satya Nadella stara się wykorzystać popyt ze strony przedsiębiorstw, oferując klientom szeroki wybór rozwiązań, w tym narzędzia tańsze w użytkowaniu. Ma to szczególne znaczenie w okresie, gdy firmy zmagają się z rosnącymi kosztami wdrażania sztucznej inteligencji.

Podczas telekonferencji z analitykami Nadella podkreślił, że Microsoft zapewnia klientom dostęp do wielu narzędzi AI, z których część jest tańsza niż najbardziej zaawansowane modele oferowane przez takie firmy jak Anthropic.

Dodał, że spółka stara się zwiększać użyteczność produktów Copilot wraz z każdą kolejną generacją modeli, "przekładając postępy osiągane na granicy możliwości technologicznych na rozwiązania przeznaczone do szerokiego wdrożenia".

Azure rośnie szybciej, niż oczekiwał rynek

W ubiegłym miesiącu Microsoft zapowiedział, że zacznie ujawniać przychody Azure w ujęciu kwotowym, zamiast podawać jedynie tempo ich wzrostu. Zmiana ma zapewnić inwestorom bardziej przejrzysty obraz pozycji chmurowego biznesu spółki na tle konkurentów, takich jak Amazon Web Services i Google Cloud.

Przychody Azure wzrosły w minionym kwartale do 33,17 mld dolarów, przekraczając prognozę Visible Alpha na poziomie 32,84 mld dolarów.

Łączne przychody Microsoftu zwiększyły się o 20 procent, do 92,28 mld dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł natomiast 4,89 dolara wobec średniej prognozy analityków na poziomie 4,73 dolara.

Program dobrowolnych odejść w Microsoft

W poniedziałek producent systemu Windows poinformował, że zaoferuje pakiety dobrowolnych odejść około 60 tys. pracowników, aby obniżyć koszty, jednocześnie przeznaczając miliardy dolarów na sztuczną inteligencję (AI).

Program ma objąć między innymi zespoły odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, Copilota, finanse, zasoby ludzkie, Xbox oraz Windows + Devices. Nie zostaną nim natomiast objęte niektóre działy, w tym marketingu, sprzedaży i bezpieczeństwa.

"Ta oferta daje uprawnionym pracownikom, którzy rozważają przyszłość poza firmą, możliwość dokonania takiej zmiany już teraz i przy odpowiednim wsparciu. Jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w programie zapewnia natomiast dodatkowy sposób dostosowania poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb" - napisała cytowana przez Reutersa dyrektorka ds. personalnych Amy Coleman w wiadomości skierowanej do pracowników.

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Microsoft
Zobacz także:
AI Chip, procesor
OpenAI sięga po technologię Google'a. Rywale łączą siły
Tech
Zbliżenie na kolorowe słodycze – żelki o różnych smakach owocowych na czarnym talerzu
Żelki z substancją psychoaktywną. Ostrzeżenie
Handel
shutterstock_2551905849
Chiny się starzeją. "Historyczny trend"
Ze świata
Opony, wymiana opon, opony zimowe
Czy od 1 listopada trzeba mieć opony zimowe?
Moto
Daniel Obajtek
Media: Orlen składa zawiadomienie do prokuratury na Obajtka
Z kraju
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych w USA
Ze świata
Bogusław Grabowski
Były członek Rady Polityki Pieniężnej o Glapińskim: to jest po prostu nieetyczne i on to robi
KROPKA NAD I
Władimir Putin
Putin: Elon Musk to genialny człowiek, prawdziwy geniusz
Ze świata
robot praca ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2625360231
Można składać skargi na systemy AI. Możliwe kary i kontrole
Tech
morze czarne statek shutterstock_2600765719
Transport zboża wznowiony. Jest zgoda Rosji
Ze świata
portfel euro shutterstock_2066875919
Bank Światowy alarmuje. Ceny surowców mają jeszcze wzrosnąć
Pieniądze
gaz palnik ogien shutterstock_2659035005
Najwyższe ceny od czterech lat. Co czeka Europę zimą
Ze świata
Mercedes samochody
Mercedes tnie koszty i stawia na USA. Co z Chinami
Moto
Kredyt umowa podpis dokument
Firma pożyczkowa pod lupą UOKiK-u. "Musieli jednocześnie zakupić drogie usługi"
Pieniądze
Wybory w USA, uczestniczki wiecu w Teksasie
Komisja wyborcza w USA zaatakowana przez "wrogi podmiot"
Ze świata
przybory kuchenne shutterstock_2708275205
Przybory kuchenne wycofane ze sklepów. "Nie należy używać"
Z kraju
social media
Meta i Snap przed sądem. Proces może wpłynąć na tysiące pozwów
Tech
Donald Trump
Drożej niż w czasach Bidena. "Powinien był nic nie robić"
Ze świata
Zondacrypto Centrum Olimpijskie
Tysiące wierzycieli Zondacrypto. Syndyk zabrał głos
Pieniądze
Andrzej Domański
Domański o wsparciu spółek zbrojeniowych
Z kraju
shutterstock_2736292671
TikTok, Instagram i Facebook z ograniczeniami dla dzieci. Jest projekt ustawy
Tech
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?
Z kraju
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Nowe stawki cen paliw
Pieniądze
zakupy market shutterstock_1649986708
Zakupy we Wszystkich Świętych. W tych miejscach będzie można je zrobić
Z kraju
shutterstock_1069167680
"Ludzie nie uciekają już tak masowo". Upadłe miasto powstaje
Ze świata
Donald Trump
Kiedy koniec wojny z Iranem? Trump odpowiada
Ze świata
makler inwestor gielda shutterstock_70432912
Rzadkie zjawisko na giełdzie. Wall Street wysyła ważny sygnał
Tech
Komputer (zdj. ilustracyjne)
CERT Polska alarmuje. Oszuści podszywają się pod PKO BP
Tech
Jak co roku w pobliżu poznańskich cmentarzy zmieni się organizacja ruchu
Tegoroczne Zaduszki wypadają w poniedziałek. Co z pracą i szkołą 2 listopada
Dla pracownika
Ras Tanura Arabia Saudyjska rafineria shutterstock_2845935725
Atak na największą saudyjską rafinerię. Ceny szybują
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica