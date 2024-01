Na klawiaturach komputerów pojawi się nowy klawisz

Microsoft jest głównym inwestorem w OpenAI, które dostarczyło technologię stojącą za AI Copilot. W zeszłym roku firma wprowadziła rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji do innych swoich produktów, takich jak Microsoft 365 czy do wyszukiwarki Bing.

We wpisie na blogu ogłaszającym tę zmianę wiceprezes wykonawczy Microsoft Yusuf Mehdi stwierdził, że jest to moment "kluczowy" i porównał go z dodaniem klucza Windows prawie 30 lat temu. Dodał, że "uprości" i "wzmocni" on doświadczenia użytkownika.