Tech Zuckerberg o zmianach w Mecie. "Popełniliśmy błędy" Oprac. Paulina Karpińska |

Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: BONNIE CASH/Newscom/PAP/EPA

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Jak podaje Reuters, Zuckerberg pompuje setki miliardów dolarów w AI, przebudowując działanie firmy wokół tej technologii. To wpisuje się w szerszy trend wśród największych amerykańskich spółek, szczególnie z branży technologicznej.

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Treść notatki Zuckerberga do pracowników

W notatce Zuckerberg opisuje szybkie postępy w rozwoju sztucznej inteligencji oraz wyzwania wynikające z boomu na tę technologię. - Biorąc pod uwagę złożoność tych zmian, popełniliśmy błędy i niemal na pewno popełnimy kolejne - powiedział Zuckerberg, dodając, że koncentruje się także na zapewnieniu "jak największej stabilności" w kontekście przyszłych zmian organizacyjnych.

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- Nie chcę składać zbyt daleko idących obietnic, bo świat zmienia się w sposób, na który nie mamy wpływu - stwierdził, podkreślając, że Meta nie spodziewa się kolejnych zwolnień na poziomie całej firmy w tym roku.

Zaznaczył, że Meta będzie starała się znaleźć nowe role dla pracowników przeniesionych do szkolenia modeli AI, po tym jak w maju przeprowadziła dużą restrukturyzację - zwalniając 10 proc. załogi na świecie i przenosząc 7 tys. osób do nowych inicjatyw związanych z AI. - Tworzenie nowych, istotnych ról pozwoliło nam także zmniejszyć wielkość zespołów, wiedząc, że jeśli w niektórych miejscach popełnimy błędy, będziemy mogli przenieść część osób z powrotem - powiedział Zuckerberg. Meta odmówiła komentarza w sprawie notatki w odpowiedzi na pytania Reutersa.

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Inwestycje w integrację pracowników

Jak dodał Zuckerberg, firma planuje zwiększyć inwestycje w inicjatywy integrujące pracowników, w tym podnieść budżety na wyjazdy i wydarzenia firmowe, a także zorganizować duży hackathon w lipcu, aby wzmocnić współpracę między zespołami przy rozwoju najnowszych modeli. Zuckerberg przyznał też, że Meta dostrzegła obawy związane z rosnącym zakresem obowiązków menedżerów i zamierza ograniczyć tę praktykę.

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