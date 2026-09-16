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Zdumiewający raport o dochodach Mety z oszukańczych reklam. "To nie wypadek przy pracy"

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Gawkowski zapowiada "kolejną interwencję w Mecie"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Skorzewiak/Shutterstock
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37 proc. dochodów koncernu Meta w Polsce pochodzi z emisji oszukańczych reklam - podaje Fundacja Instrat. Z raportu tego think tanku wynika, że właściciel Facebooka, Instagrama i innych platform w ciągu roku na publikacji tego typu treści zarabia w Polsce nawet 760 mln zł.

-  Nasze ostrożne wyliczenia potwierdzają, że udział scamów w sumie reklam emitowanych na platformach Mety w Polsce jest bardzo wysoki. Wcześniejsze szacunki samej firmy ujawnione przez Reuters mówiły o zaledwie 10 proc. udziału oszukańczych reklam w sumie globalnych przychodów platformy - skomentował Jarosław Kopeć, współautor raportu i Kierownik Programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.

- Mimo, że Meta skutecznie ogranicza dostęp do danych na temat tych reklam, nasza analiza sugeruje, że ten udział w Polsce może być nawet trzykrotnie większy - dodał Kopeć.

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"Ile jeszcze pieniędzy można wycisnąć z nabranych na deepfake’i Polaków?"

Z raportu wynika, że pod względem zasięgu udział reklam z fałszywymi, wprowadzającymi w błąd treściami wśród wszystkich reklam emitowanych na platformach Mety w Polsce wynosi 10,8 proc.

"Gdyby przyjąć, że przeciętny mieszkaniec czy mieszkanka Polski zarabia średnią krajową, czyli 7 tys. zł netto miesięcznie, to zajęłoby im 9 000 lat aby osiągnąć wynagrodzenie na poziomie rocznych przychodów Mety z oszukańczych reklam. To dłużej niż trwają całe dzieje cywilizacji, liczone od czasów" - czytamy w publikacji.

- Czy Polska jest dla Marka Zuckerberga tak dochodowym rynkiem, że nie opłaca mu się tutaj ograniczać działalności oszustów? Ile jeszcze pieniędzy można wycisnąć z nabranych na deepfake’i Polaków? Ten proceder to nie wypadek przy pracy - to zorganizowane grupy przestępcze, które Meta chętnie wpuszcza do Polski - skomentował współautor raportu, prezes Fundacji Instrat Michał Hetmański.

Nie tylko Polska

Autorzy raportu podkreślają, że problem z masową emisją oszukańczych reklam nie dotyczy tylko Polski. W 2026 r. Meta została pozwana m.in. przez organizację Consumer Federation of America oraz władze hrabstwa Santa Clara za czerpanie korzyści z oszukańczych reklam i niewystarczającą walkę z takimi treściami.

Meta mierzyła się także z pozwem zbiorowym 29 stanów USA, które oskarżyły firmę o naruszanie praw dzieci i celowe uzależnianie ich od swoich platform. Spółka zawarła ugodę i zgodziła się zapłacić rekordowe kary finansowe.

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Działania resortu cyfryzacji

Autorzy raportu wskazali, że z problemem próbuje się mierzyć polski resort cyfryzacji. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał pod koniec sierpnia, że wysłał do Komisji Europejskiej formalny wniosek o ukaranie firmy Meta, właściciela Facebooka, kwotą 250 mln euro, w związku z wciąż pojawiającymi się na platformie oszukańczymi reklamami.

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Koncern Meta zapewnia, że problem oszukańczych reklam traktuje priorytetowo. Firma zaznaczyła jednocześnie, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować oszukańcze reklamy.

Amerykański koncern podaje także, że "od lipca 2025 r. do czerwca 2026 r. usunął ok. 137 tys. pochodzących z Polski reklam z powodu naruszenia zasad dotyczących oszustw i wyłudzeń. Ponad 88 proc. z nich miało zostać usuniętych przed zgłoszeniem przez użytkowników. W tym smamym okresie kolejnych 380 tys. pochodzących z Polski treści zostało usuniętych z Facebooka, Instagrama i Threads z powodu naruszeń zasad dotyczących oszustw i innych oszukańczych praktyk.

Prezydenckie weto wobec ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową, która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od lutego 2024 r. Kary na gruncie DSA otrzymały w br. od KE platformy Temu (200 mln euro) i AliExpress (550 mln euro). Polska jednak wciąż nie wdrożyła w pełni tych przepisów, W styczniu 2026 r. prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, uzasadniając decyzję obawą przed nadmierną kontrolą państwową i ryzykiem cenzury administracyjnej.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
MetaEmisja reklamoszustwoOszustwa internetoweFacebookInstagramMark Zuckerberg
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