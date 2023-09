Jeden z komunikatorów znika z rynku

czytaj dalej

Decyzja o przedłużeniu embarga na ukraińskie zboże przez Polskę, Słowację i Węgry spotkała się z krytyką ze strony ministrów rolnictwa Hiszpanii i Niemiec. - Kiedy wam to pasuje, jesteście solidarni, a kiedy wam to nie pasuje, nie jesteście - powiedział niemiecki minister rolnictwa cytowany przez "Financial Times". O sprawę pytany był także podczas konferencji prasowej rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.