Tech Aresztowania i miliony skasowanych kont. Wielka akcja Mety Oprac. Paulina Karpińska |

Szef InPostu Rafał Brzoska w fałszywej reklamie. Meta na podobnych treściach zarabia wielkie pieniądze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: iamsevensix/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak wyjaśniła amerykańska spółka, większość oszustw skierowana była przeciwko osobom w USA i Wielkiej Brytanii. Prowadzono je przy użyciu profili podszywających się pod amerykańskich i brytyjskich użytkowników. Przestępcy kierowali swoje działania również m.in. przeciwko użytkownikom w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Turcji.

Dowiedz się więcej: Meta zarobiła fortunę na oszukańczych reklamach? Zdumiewający raport

Międzynarodowa akcja przeciwko internetowym oszustom

Meta podała, że usunięcie materiałów z mediów społecznościowych to element akcji prowadzonej we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, FBI, ze służbami z Ghany i Nigerii oraz partnerami z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Indii. W akcję zaangażowanych było też 14 firm technologicznych, w tym Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase i Starlink.

Celem operacji, prowadzonej od 6 października br., było rozbicie przestępczych sieci oszustw z siedzibą w Afryce Zachodniej, a w jej wyniku aresztowano 28 osób. Jak wskazała Meta, w ramach akcji łączono dane wywiadowcze z różnych platform, jurysdykcji i systemów finansowych, aby uderzyć w sieci przestępcze w wielu punktach łańcucha oszustw.

"Trop prowadzący do ponad 30 centrów oszustw został przekazany organom ścigania. 117 ofiar zostało uratowanych z terenu mieszkalnego w Ghanie, gdzie były one przetrzymywane i zmuszane do pracy przy oszustwach - niedożywione oraz poddawane przemocy fizycznej i psychicznej. Ich oprawcy zostali aresztowani i odpowiedzą za swoje działania przed sądem" - poinformowało biuro prasowe Mety w komunikacie prasowym.

Dowiedz się więcej: Gawkowski: Meta się ugina

Schemat oszustw

Ze wpisu na blogu Mety wynika, że oszustwa inwestycyjne opierały się na schemacie, w ramach którego przestępcy budowali fałszywe relacje romantyczne lub zawodowe, by następnie nakłonić ofiary do udziału w nieuczciwych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym dotyczących kryptowalut.

Rozbite grupy prowadziły też oszustwa związane z ofertami pracy lub zleceniami. W tym schemacie przestępcy proponowali fikcyjne zatrudnienie lub zlecenia online, aby nakłonić ofiary do uiszczenia opłat wstępnych lub przelania pieniędzy.

Cześć przestępców podszywało się pod policjantów, urzędników państwowych i wojskowych. Grupy praktykowały też oszustwa, w ramach których rzekomi sprzedawcy przyjmowali zapłatę za towary lub usługi, które nigdy nie zostały dostarczone.

Akcja była ponadto wymierzona w oszustwa polegające na oferowaniu pomocy w odzyskaniu środków utraconych w wyniku wcześniejszego oszustwa. W tym schemacie ofiary były wabione obietnicą zwrotu pieniędzy w zamian za opłatę wstępną, po czym zostały ponownie oszukane.

Dowiedz się więcej: Tysiące fałszywych reklam stworzonych przez AI. NASK alarmuje

Dyrektor FBI: aresztowaliśmy dziesiątki przestępców

- Dzięki znakomitej współpracy z Departamentem Sprawiedliwości oraz sektorem prywatnym w wielu krajach Afryki aresztowaliśmy dziesiątki przestępców, przejęliśmy setki urządzeń, zidentyfikowaliśmy środki o wartości co najmniej 11 milionów dolarów kwalifikujące się do zamrożenia i - co najważniejsze - uratowaliśmy ludzkie życie - powiedział, cytowany na blogu Mety, dyrektor FBI Kash Patel.

Jak dodał, "tak właśnie wyglądają skutki precyzyjnych działań podejmowanych przez organy ścigania w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej". - Likwidujemy na całym świecie centra zajmujące się oszustwami i rozbijamy przestępczy proceder żerujący na obywatelach USA - skwitował.