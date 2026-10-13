Aresztowania i miliony skasowanych kont. Wielka akcja Mety
Jak wyjaśniła amerykańska spółka, większość oszustw skierowana była przeciwko osobom w USA i Wielkiej Brytanii. Prowadzono je przy użyciu profili podszywających się pod amerykańskich i brytyjskich użytkowników. Przestępcy kierowali swoje działania również m.in. przeciwko użytkownikom w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Turcji.
Międzynarodowa akcja przeciwko internetowym oszustom
Meta podała, że usunięcie materiałów z mediów społecznościowych to element akcji prowadzonej we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, FBI, ze służbami z Ghany i Nigerii oraz partnerami z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Indii. W akcję zaangażowanych było też 14 firm technologicznych, w tym Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase i Starlink.
Celem operacji, prowadzonej od 6 października br., było rozbicie przestępczych sieci oszustw z siedzibą w Afryce Zachodniej, a w jej wyniku aresztowano 28 osób. Jak wskazała Meta, w ramach akcji łączono dane wywiadowcze z różnych platform, jurysdykcji i systemów finansowych, aby uderzyć w sieci przestępcze w wielu punktach łańcucha oszustw.
"Trop prowadzący do ponad 30 centrów oszustw został przekazany organom ścigania. 117 ofiar zostało uratowanych z terenu mieszkalnego w Ghanie, gdzie były one przetrzymywane i zmuszane do pracy przy oszustwach - niedożywione oraz poddawane przemocy fizycznej i psychicznej. Ich oprawcy zostali aresztowani i odpowiedzą za swoje działania przed sądem" - poinformowało biuro prasowe Mety w komunikacie prasowym.
Schemat oszustw
Ze wpisu na blogu Mety wynika, że oszustwa inwestycyjne opierały się na schemacie, w ramach którego przestępcy budowali fałszywe relacje romantyczne lub zawodowe, by następnie nakłonić ofiary do udziału w nieuczciwych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym dotyczących kryptowalut.
Rozbite grupy prowadziły też oszustwa związane z ofertami pracy lub zleceniami. W tym schemacie przestępcy proponowali fikcyjne zatrudnienie lub zlecenia online, aby nakłonić ofiary do uiszczenia opłat wstępnych lub przelania pieniędzy.
Cześć przestępców podszywało się pod policjantów, urzędników państwowych i wojskowych. Grupy praktykowały też oszustwa, w ramach których rzekomi sprzedawcy przyjmowali zapłatę za towary lub usługi, które nigdy nie zostały dostarczone.
Akcja była ponadto wymierzona w oszustwa polegające na oferowaniu pomocy w odzyskaniu środków utraconych w wyniku wcześniejszego oszustwa. W tym schemacie ofiary były wabione obietnicą zwrotu pieniędzy w zamian za opłatę wstępną, po czym zostały ponownie oszukane.
Dyrektor FBI: aresztowaliśmy dziesiątki przestępców
- Dzięki znakomitej współpracy z Departamentem Sprawiedliwości oraz sektorem prywatnym w wielu krajach Afryki aresztowaliśmy dziesiątki przestępców, przejęliśmy setki urządzeń, zidentyfikowaliśmy środki o wartości co najmniej 11 milionów dolarów kwalifikujące się do zamrożenia i - co najważniejsze - uratowaliśmy ludzkie życie - powiedział, cytowany na blogu Mety, dyrektor FBI Kash Patel.
Jak dodał, "tak właśnie wyglądają skutki precyzyjnych działań podejmowanych przez organy ścigania w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej". - Likwidujemy na całym świecie centra zajmujące się oszustwami i rozbijamy przestępczy proceder żerujący na obywatelach USA - skwitował.