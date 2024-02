Skargi na właściciela Facebooka. Firma odpowiada

Osiem organizacji konsumenckich z sieci BEUC zapowiedziało złożenie w czwartek 29 lutego skargi do swoich krajowych organów ochrony danych na Meta, twierdząc, że gigant technologiczny nie przestrzega zasad uczciwego przetwarzania i minimalizacji pobieranych danych określonych w RODO.

Oskarżenia o naruszanie praw człowieka

Meta jest oskarżana o to, że zbiera o swoich użytkownikach zbyt dużą ilość informacji. "Swoimi nielegalnymi praktykami Meta napędza system reklam oparty na inwigilacji, który śledzi konsumentów w internecie i gromadzi ogromne ilości danych osobowych" – stwierdziła BEUC w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Meta zaprzecza

Meta z oskarżeniami się nie zgadza. W odpowiedzi na pytania od redakcji tvn24.pl przedstawiciel firmy stwierdził, że "skargi są niezwykle szerokie (i powiedzielibyśmy, że są niedokładne)"."Ogólnie rzecz biorąc, Meta zdecydowanie zaprzecza zarzutom – niezwykle poważnie podchodzimy do naszych obowiązków regulacyjnych i jesteśmy pewni, że nasze podejście jest zgodne z RODO". Do poszczególnych kwestii odniósł się za pomocą cytatów z wpisu na firmowym blogu Meta poświęconym przetwarzaniu danych i wyświetlaniu reklam oraz zmianom, do jakich doszło w ostatnim czasie.