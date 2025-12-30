Amerykański gigant kupuje chiński start-up. "Rzadki przypadek"

Logo TVN24
Koncern Meta - właściciel Facebooka, Instagrama czy WhatsAppa - właśnie ogłosił trzecią co do wielkości inwestycję w historii firmy. Zakup chińskiego start-upu Manus, zajmującego się sztuczną inteligencją, przebiega na tle wyścigu technologicznego między Waszyngtonem a Pekinem - poinformował "Financial Times".

Firma Meta, której szefem jest Mark Zuckerberg, kupuje chiński start-up Manus zajmujący się technologią AI - podał we wtorek "Financial Times".

Według chińskiego źródła transakcja ta będzie trzecim co do wielkości przejęciem firmy przez Metę, po WhatsAppie i Scale AI.

Meta kupuje start-up Manus

Brytyjski dziennik zauważył, że jest to "rzadki przypadek", kiedy amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne przejmuje innowacyjną platformę AI wywodzącą się z Chin.

W cytowanym oświadczeniu Mety napisano, że będzie ona "obsługiwać i sprzedawać usługę Manus", czyli wysoce zaawansowanego narzędzia cyfrowego, które można wykorzystać przy badaniach rynku, kodowaniu i analizie danych. Zapowiedziano także integrację chińskiej technologii m.in. z chatbotem Meta AI.

"FT" poinformował, że warunki finansowe umowy nie zostały ujawnione.

Punkt zapalny w stosunkach chińsko-amerykańskich

Gazeta przypomniała, że Meta w 2014 r. zapłaciła 19 mld dol., kupując aplikację WhatsApp i blisko 15 mld dol. za 49 proc. udziałów w Scale AI w 2025 r.

"Zakup firmy Manus, zatrudniającej około 100 pracowników na całym świecie, może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie w momencie, gdy wyścig o sztuczną inteligencję stał się punktem zapalnym w stosunkach chińsko-amerykańskich" - przewiduje "FT". Jednocześnie dziennik zauważył, że Zuckerberg "inwestuje miliardy dolarów w szybko rozwijającą się technologię AI, chcąc w ten sposób konkurować z OpenAI i Google".

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bonnie Cash/EPA/PAP

